L’existentialisme au coeur de quinze nouvelles

nouvelles, Laurent Poliquin, Le courage des oiseaux lents
Laurent Poliquin, Le courage des oiseaux lents, nouvelles, Saint-Boniface, Éditions du Blé, 2026, 170 pages, 24,95 $.
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Publié 16/09/2026 par Paul-François Sylvestre

Auteur phare de l’Ouest canadien, Laurent Poliquin publie un recueil de nouvelles où les personnages se trouvent souvent devant un chaos. Le courage des oiseaux lents nous les montre «Trop ceci pour être cela. Pas assez cela pour être ceci. […] Ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Juste entre.»

Dans cette quinzaine de nouvelles, l’action se déroule tour à tour à Saint-Boniface, Winnipeg et Saint-Claude, au Manitoba, à Saskatoon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Vancouver et Victoria, ainsi qu’à Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows) dans le Nord de l’Ontario, à la lisière du Manitoba.

Le titre du recueil et d’une nouvelle fait allusion à ces êtres que nous croyons insignifiants parce qu’ils ne s’imposent pas. «Trop calmes, trop lents pour le tumulte du monde. Mais ce sont eux qui tiennent, contre vents et mépris. Les oiseaux lents ont un courage que les autres ne veulent pas voir.»

Petite-fille de Gabrielle Roy

Étrangement, dans une nouvelle, on retrouve Roxane, une femme qui prétend être la petite-fille de Gabrielle Roy, alors que cette dernière n’a pas eu de descendance.

Lorsque Roxane découvre cela, le sol se dérobe sous ses pieds. Tout s’effondre, ses certitudes, son identité. Elle ne sait plus qui elle est ni d’où elle vient. Roxane devient une étrangère dans sa propre histoire.

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Mots et émotions

Le pouvoir des mots, des émotions et des rêves plane sur presque chaque nouvelle. Il pose une pierre de plus sur le pont fragile qui relie des mondes ou des univers qui semblent souvent très opposés.

Dans la nouvelle intitulée La levée du rideau, les mots prononcés par un personnage sont «des lames aiguisées, tranchant les voiles de son déni, exposant la chair vive de ses souvenirs».

Dans L’improbable rédemption du poète, il est question du poète Pierre Lardon (1855-1941) qui publia le premier recueil de langue française l’Ouest canadien, mais qui eut aussi des démêlés avec la justice.

Censure

La nouvelle Valentine, Valentine fait référence à la chanson de Maurice Chevalier, dont les paroles suivantes sont légendaires:
Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine
Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons
Tonton tontaine

Laurent Poliquin nous ramène aux années 1950, au poste de radio CKSB (Saint-Boniface), où un animateur propose de faire jouer cette chanson. Il fait évidemment sauter le couvercle.

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Le censeur s’y oppose avec virulence: «Nous ne sommes pas ici pour érotiser les ondes. […] Ce n’est pas la maison des passions et des pulsion, ici.»

Les Éditions du Blé

La dernière nouvelle du recueil nous transporte à Winnipeg en 2048. Charles Leblanc, J.R. Léveillé et Louise Dandeneau, tous piliers de la littérature franco-manitobaine et ayant publié une part importante de leur œuvre aux Éditions du Blé, sont devenus des noms qui pourraient bien être ceux de constellations oubliées.

Laurent Poliquin aime les phrases d’un mot ou deux, souvent lapidaires ou incisives. Lorsqu’il écrit qu’une flamme vacille, il ajoute «Minuscule. Mais vivante.»

Si quelqu’un est venu pour écrire, c’est pour «Résister. Raconter.»

Un paragraphe peut compter seulement sept mots: «Il se leva. En deux pas. Revint.»

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Un monde pressé

Le courage des oiseaux lents est un recueil qui donne la parole à ceux et celles qu’on ne remarque jamais assez. Il s’agit d’un livre qui s’adresse à toute personne qui s’est déjà sentie trop sensible, trop compliquée, dans un monde pressé.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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