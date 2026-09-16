L’existentialisme au coeur de quinze nouvelles

Auteur phare de l’Ouest canadien, Laurent Poliquin publie un recueil de nouvelles où les personnages se trouvent souvent devant un chaos. Le courage des oiseaux lents nous les montre «Trop ceci pour être cela. Pas assez cela pour être ceci. […] Ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Juste entre.»

Dans cette quinzaine de nouvelles, l’action se déroule tour à tour à Saint-Boniface, Winnipeg et Saint-Claude, au Manitoba, à Saskatoon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Vancouver et Victoria, ainsi qu’à Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows) dans le Nord de l’Ontario, à la lisière du Manitoba.

Le titre du recueil et d’une nouvelle fait allusion à ces êtres que nous croyons insignifiants parce qu’ils ne s’imposent pas. «Trop calmes, trop lents pour le tumulte du monde. Mais ce sont eux qui tiennent, contre vents et mépris. Les oiseaux lents ont un courage que les autres ne veulent pas voir.»

Petite-fille de Gabrielle Roy

Étrangement, dans une nouvelle, on retrouve Roxane, une femme qui prétend être la petite-fille de Gabrielle Roy, alors que cette dernière n’a pas eu de descendance.

Lorsque Roxane découvre cela, le sol se dérobe sous ses pieds. Tout s’effondre, ses certitudes, son identité. Elle ne sait plus qui elle est ni d’où elle vient. Roxane devient une étrangère dans sa propre histoire.