Une dizaine de nouvelles sur la complexité humaine

Jill Sexsmith, Le bonheur et la longévité
Jill Sexsmith, Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main, nouvelles traduites de l’anglais par Melina Lau Kwok Fat, Longueuil, Éditions L’instant même, 2025, 216 pages, 29,95 $.
Publié 20/08/2025 par Paul-François Sylvestre

Un premier livre explore souvent la fragilité humaine. Jill Sexsmith y tire son épingle du jeu en mêlant humour absurde, mélancolie, ironie et tendresse dans une dizaine de nouvelles dont la première donne le titre à son recueil: Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main.

C’est Melina Lau Kwok Fat qui a traduit l’ouvrage original intitulé Somewhere a Long and Happy Life Probably Awaits You. Elle a bien compris comment toutes les nouvelles sont liées par un fil rouge subtil, c’est-à-dire par une exploration de la fragilité humaine et des voies inattendues en vertu desquelles nous tentons de donner du sens à notre existence.

Casse-tête émotionnel

Qu’il s’agisse d’un combat désespéré pour sauver un orme malade, de la solitude du désert ou des illusions et désillusions de la maternité, chaque histoire révèle une part de notre propre condition.

Le recueil se construit ainsi comme un casse-tête émotionnel, une constellation d’instants décalés qui, mis bout à bout, esquissent un portrait saisissant de la complexité humaine.

Une femme enceinte affirme qu’elle veut être comme une patineuse artistique. «Me lancer dans le vide sans filet de secours.» Un autre personnage est certain d’une seule chose: «quoi que je décide de faire, il faut que ça m’aide à tourner la page».

Dans la nouvelle Les aléas font les bons voyages, Frank et Madison aiment passer du temps ensemble, «mais seulement en petites doses – dès que leurs échanges dépassent une phrase, les choses risquent de dégénérer».

Dans Vigueur hybride, le père du protagoniste est partout et nulle part, «tout le monde et personne». Ailleurs, il y a vingt-sept os magiques dans chaque main de la pianiste Tulipe, de quoi les assurer pour «plus d’un demi-million de dollars s’il arrivait malheur».

Moments crus et intimes

Les nouvelles de Jill Sexsmith explorent les lieux particuliers où nous cherchons une validation, un but, une vie que nous pourrions reconnaître comme entièrement nôtre.

Pendant que les protagonistes luttent contre le drame de leur vécu quotidien, la nouvelliste s’attaque à des moments crus et intimes pour montrer à quel point les gens peuvent être étrangement insensibles à leur situation désespérée.

Tantôt sage et sûre d’elle-même, tantôt drôle ou poignante, Jill Sexsmith s’aventure là où l’imagination n’ose pas toujours plonger. On sent qu’elle s’élance résolument, le cœur battant.

Auteure prometteuse

Jill Sexsmith est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université de la Colombie-Britannique. Ses nouvelles ont été publiées dans des anthologies et des magazines tels que The Walrus et Fiddlehead.

Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main a été finaliste pour le prix Margaret Laurence (fiction), le prix McNally Robinson du livre de l’année, et le prix John Hirsch de l’auteure la plus prometteuse du Manitoba.

