Une dizaine de nouvelles sur la complexité humaine

Un premier livre explore souvent la fragilité humaine. Jill Sexsmith y tire son épingle du jeu en mêlant humour absurde, mélancolie, ironie et tendresse dans une dizaine de nouvelles dont la première donne le titre à son recueil: Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main.

C’est Melina Lau Kwok Fat qui a traduit l’ouvrage original intitulé Somewhere a Long and Happy Life Probably Awaits You. Elle a bien compris comment toutes les nouvelles sont liées par un fil rouge subtil, c’est-à-dire par une exploration de la fragilité humaine et des voies inattendues en vertu desquelles nous tentons de donner du sens à notre existence.

Casse-tête émotionnel

Qu’il s’agisse d’un combat désespéré pour sauver un orme malade, de la solitude du désert ou des illusions et désillusions de la maternité, chaque histoire révèle une part de notre propre condition.

Le recueil se construit ainsi comme un casse-tête émotionnel, une constellation d’instants décalés qui, mis bout à bout, esquissent un portrait saisissant de la complexité humaine.

Une femme enceinte affirme qu’elle veut être comme une patineuse artistique. «Me lancer dans le vide sans filet de secours.» Un autre personnage est certain d’une seule chose: «quoi que je décide de faire, il faut que ça m’aide à tourner la page».