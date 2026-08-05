L’été en français au parc Downsview

Les activités gratuites en français au parc Downsview, dans le secteur des rues Keele et Sheppard, se poursuivent en août après un début d’été bien achalandé. Au programme: cinéma en plein air les 10 et 19 août, soirées au verger, yoga en famille, entre autres.

«Jusqu’à date cet été, 235 personnes ont participé à nos programmes en français», résume Daniela Menniti, coordonnatrice des programmes éducatifs et communautaires au Parc Downsview. «Nous avons constaté une hausse de 44% par rapport à l’année précédente.»

Daniela Menniti rappelle que le statut fédéral du parc implique une attention particulière au bilinguisme. «En tant qu’organisme ayant des liens avec le gouvernement fédéral, nous reconnaissons l’importance d’offrir des occasions de se rapprocher de la nature, des loisirs et de la collectivité dans les deux langues officielles du Canada.»

Soirées cinéma en plein air

L’activité phare de cet été s’impose avec les séances de cinéma en plein air du Ciné sous les étoiles. «C’est le moment marquant de cet été pour moi», confie Chelsea Takam, instructrice de programme bilingue pour les programmes éducatifs et communautaires.

«Le public est toujours très agréablement surpris de constater que des programmes en français sont disponibles», souligne Chelsea Takam, qui anime certaines activités en français cet été, pour sa première année au parc Downsview.