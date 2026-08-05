L’été en français au parc Downsview

Parc Downsview en français
Ciné sous les étoiles au parc Downsview. Photos: Parc Downsview
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Publié 05/08/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Les activités gratuites en français au parc Downsview, dans le secteur des rues Keele et Sheppard, se poursuivent en août après un début d’été bien achalandé. Au programme: cinéma en plein air les 10 et 19 août, soirées au verger, yoga en famille, entre autres.

«Jusqu’à date cet été, 235 personnes ont participé à nos programmes en français», résume Daniela Menniti, coordonnatrice des programmes éducatifs et communautaires au Parc Downsview. «Nous avons constaté une hausse de 44% par rapport à l’année précédente.»

Daniela Menniti rappelle que le statut fédéral du parc implique une attention particulière au bilinguisme. «En tant qu’organisme ayant des liens avec le gouvernement fédéral, nous reconnaissons l’importance d’offrir des occasions de se rapprocher de la nature, des loisirs et de la collectivité dans les deux langues officielles du Canada.»

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Rendez-vous au verger, avant Ciné sous les étoiles.

Soirées cinéma en plein air

L’activité phare de cet été s’impose avec les séances de cinéma en plein air du Ciné sous les étoiles. «C’est le moment marquant de cet été pour moi», confie Chelsea Takam, instructrice de programme bilingue pour les programmes éducatifs et communautaires.

«Le public est toujours très agréablement surpris de constater que des programmes en français sont disponibles», souligne Chelsea Takam, qui anime certaines activités en français cet été, pour sa première année au parc Downsview.

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Le 10 août, le film d’animation des studios Pixar Sauteurs sera à l’affiche. Pour la séance du 19 août, le public est invité à voter en ligne parmi trois films: Dragons (2025), Star Wars: Le Mandalorien et Grogu et F1: Le film.

La saison Ciné avait commencé le 20 juillet avec la comédie Joue-la comme Beckham.

Une autre projection en français, cette fois-ci d’un documentaire de l’Office national du film sur la migration des papillons monarques, prendra l’affiche le 29 septembre. Les ailes d’un papillon suit leur périple annuel de plusieurs milliers de kilomètres du Canada vers le Mexique.

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Yoga en famille dans le parc.

Marché au verger et yoga en famille

Chaque séance de cinéma sous les étoiles est précédée d’un Rendez-vous au verger, de 18h30 à 20h30, qui comprend jeux, musique, concours et petit marché au pavillon du verger. Un membre du personnel bilingue du parc accueille les francophones, mais tous les commerçants ne parlent pas nécessairement tous français, précise Menniti.

Autre activité en plein air dans la nature: un cours de yoga en français le dimanche 16 août à 10h45. L’activité d’une heure Libre comme l’air: Yoga en famille est animée par Daphné Bourbonnais, en partenariat avec Appleseed Yoga. Elle est recommandée pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un parent.

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Plusieurs autres activités du parc offertes en anglais prévoient un service en français sur demande, avec un préavis de cinq jours.  «Un membre du personnel bilingue du parc Downsview pourrait être affecté à titre d’interprète afin d’appuyer les personnes francophones», précise Daniela Menniti.

Connexion nature, une randonnée guidée pour découvrir les arbres, menée par de jeunes bénévoles du programme Young Urban Forest, se déroulera le 9 août.

Une exploration sensorielle hebdomadaire est aussi au programme: Pas estivaux avec les Marcheurs curieux.

Le Club forêt estival permet de participer à des activités d’intendance (plantation, entretien) au sein du parc.

Pour les tous petits, une activité d’éveil à la nature est proposée les lundis matin: Explorateurs forestiers juniors.

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Semez vos intentions.

Pleine conscience, télescopes

Une activité pour se recentrer est organisée tous les Lundis en pleine conscience, pour lever le pied et découvrir le parc en douceur.

À noter une activité d’observation du ciel avec télescopes, animée par l’équipe de l’observatoire Allan Carswell de l’Université York, le 19 août, ainsi que  Downsview à la tombée de la nuit, une promenade nocturne sous la Lune de l’Esturgeon le 28 août.

Le Parc Downsview vient d’annoncer qu’il changerait de structure administrative, en passant de la Société immobilière du Canada à Maisons Canada, une société publique fédérale créée en septembre 2025. Cette transition ne changera rien à la programmation du parc, assure Daniella Menniti.

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