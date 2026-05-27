Les voix du coeur passent d’un style à l’autre avec brio

Les voix du coeur 2026
Un tableau blues des Voix du coeur. Photos: Anna Vigne, l-express.ca
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Publié 27/05/2026 par Anna Vigne

Pour sa 32e édition (!), le spectacle annuel de l’Ensemble vocal Les voix du coeur, samedi et dimanche à la salle Jane Mallett, a mêlé chant, comédie, danse, décors et mise en scène inventive.

Comme l’avait indiqué Manon Côté, directrice musicale et artistique, le collectif continue de se renouveler: «nouveau concept, nouveau répertoire, nouvelles mises en scène».

En effet, avec Rythmes en folie, les spectateurs ont pu entendre des titres pop, classiques, jazz, country, reggae…

Sur de nombreux tableaux, un ou plusieurs chanteurs prenaient la scène, suivis ou non par les autres. D’autres morceaux étaient interprétés par la trentaine de choristes.

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Le tout était accompagné d’un orchestre de musiciens capables de passer aisément d’un style à l’autre.

Dans la salle, l’enthousiasme était bien présent avec des rires, des chant, des applaudissements et l’ovation finale.

Les voix du coeur 2026
Les choristes sur scène pour le tableau d’ouverture.
Les voix du coeur 2026
Six chanteurs sur scène pour un tableau country.
country
Duo country.
Les voix du coeur 2026
Une chanteuse et les choristes reprennent des grands titres de jazz.
jazz
Duo jazz.

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