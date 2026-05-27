Les voix du coeur passent d’un style à l’autre avec brio

Pour sa 32e édition (!), le spectacle annuel de l’Ensemble vocal Les voix du coeur, samedi et dimanche à la salle Jane Mallett, a mêlé chant, comédie, danse, décors et mise en scène inventive.

Comme l’avait indiqué Manon Côté, directrice musicale et artistique, le collectif continue de se renouveler: «nouveau concept, nouveau répertoire, nouvelles mises en scène».

En effet, avec Rythmes en folie, les spectateurs ont pu entendre des titres pop, classiques, jazz, country, reggae…

Sur de nombreux tableaux, un ou plusieurs chanteurs prenaient la scène, suivis ou non par les autres. D’autres morceaux étaient interprétés par la trentaine de choristes.