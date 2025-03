Les vents les plus rapides de l’univers

Ce sont les vents de la couche inférieure qui semblent être régis par la chaleur du Soleil. Le courant-jet est plutôt dans la couche intermédiaire. Et un autre courant-jet se déplace dans la couche supérieure en plus de se déplacer vers l’espace.

Rien de tout cela ne peut s’expliquer par les modèles courants, résument dans la revue Nature les chercheurs de plusieurs pays qui ont analysé ces données, recueillies par le Very Large Telescope (VLT), un observatoire européen situé au Chili.

Les données ont permis de tracer pour la première fois une carte 3D de l’atmosphère d’une telle planète.

Une stratosphère autour de l’exoplanète

Découverte en 2015, WASP-121b, était d’abord devenue la première exoplanète autour de laquelle on avait détecté une stratosphère, c’est-à-dire une couche supérieure où la température augmente.

On y avait aussi détecté de la vapeur d’eau. Cela lui a valu en 2023 de se retrouver dans une courte liste d’exoplanètes auxquelles on a donné un nom formel: Tylos. C’est le nom donné en grec, il y a plus de 2000 ans, à la lointaine contrée de Bahrein.