Poussières d’étoiles en direct: Bételgeuse perd de sa brillance

Des éléments qui voyagent

Dans tous les cas, il s’agit bel et bien de ce dont les astronomes parlent quand ils évoquent des «poussières d’étoiles».

Constituées d’éléments chimiques plus lourds et plus complexes que l’hydrogène — l’aluminium et l’oxygène, par exemple — ces éléments se retrouveront un jour au sein d’astéroïdes, de comètes et de planètes…

Et peut-être chez des êtres qui regarderont le ciel avec curiosité, en se demandant pourquoi donc cette étrange étoile est soudain devenue moins brillante…