Les superhéros, fantasmes conspirationnistes libertariens?

«On retrouve dans ces mouvements une opposition aux élites et aussi, des personnes méfiantes des autorités et du milieu de la santé, avec une plus grande proportion d’anti-vaccins pour l’épisode des camionneurs. Il y a la mise encommun d’un mouvement anti-science et anti-immigration issu de la droite radicale et libertarienne», relève le chercheur.

Ce sont aussi des mouvements où «l’univers machiste domine. Dans les mèmes, l’attention est dichotomique (bien/mal). Très vite, on prête des intentions et le policier n’est alors qu’un acteur de l’État parmi d’autres. C’est très préoccupant», sanctionne-t-il.

Il serait temps de se pencher sur la place de l’État de droit dans la sphère publique et de réfléchir à certains dérapages, tels que l’appui à des candidats porteurs d’idées discriminatoires.

«Il faut faire de la place à la réflexion sur ce que l’on veut comme société et à nos valeurs, par exemple l’image des minorités et des femmes dans nos films de superhéros. Il importe de combattre les stéréotypes et d’éduquer nos plus jeunes», pense le chercheur.

Le supervilain, une autre sorte de superhéros

Un superhéros peut révéler la montée d’une idéologie. Ou même un supervilain: le Joker a pris les écrans en 2019, pendant la présidence de Donald Trump et la montée en puissance de la droite «alternative» américaine et du mouvement Incel (une sous-culture masculiniste d’hommes «involontairement» célibataires).