Les Sceptres remportent la bataille de la rue Bay devant 19 102 partisans

« Mis à part le résultat, ce match était vraiment spécial. Jouer sur cette glace là, juste regarder et voir le logo des Maple Leafs, c’était vraiment cool. J’ai grandi en regardant les matchs des Leafs, je les encourage encore. C’était assez irréel de jouer ici et même si la foule ne nous encourageait pas, c’était électrique. Je suis fière de moi et j’ai un peu joué pour la petite Jaime aujourd’hui », a-t-elle dit après le match.

Du côté de Toronto, Sarah Nurse était très contente d’avoir enfin trouvé le fond du filet.

« Il était temps. J’ai eu quelques occasions manquées et c’était vraiment frustrant. J’ai eu beaucoup de soutien de mes coéquipières, surtout sur le banc aujourd’hui, donc c’était énorme. C’était un but vraiment important en avantage numérique, ce qui a été bon pour notre dynamique de groupe et nos unités spéciales. »

L’entraîneur Troy Ryan a pour sa part admis que ce deuxième match à l’Aréna Scotiabank était un peu différent de celui de l’an dernier. « Ces matchs deviennent un peu plus normaux et un peu moins stressants. On commence à se sentir confortables ici. »

Sarah Nurse a ajouté que cette année, le hockey est l’aspect le plus important de la ligue. L’emphase n’est plus sur les records de foule et premières expériences.