LPHF: les Sceptres débutent la saison avec une victoire

La Franco-Ontarienne Emma Maltais a volé le disque à Hilary Knight à la ligne bleue en toute fin de rencontre pour marquer dans un filet désert. Victoire de Toronto par la marque de 3-1.

Échos de vestiaire

Hannah Miller au sujet du 2e but des Sceptres: « C’était un filet grand ouvert, donc j’espérais vraiment ne pas rater mon coup. »

« On voulait sortir fortes, et c’est ce que nous avons fait. On prend ça un match à la fois, et on va essayer de continuer sur notre lancée », a dit la gardienne de Toronto, Kristen Campbell, après la rencontre.