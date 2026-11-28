Les Raptors de Toronto ont conclu leur phase de groupes de la NBA Cup de la plus belle des manières ce vendredi 27 novembre. Au terme d’une prestation collective extrêmement séduisante sur le parquet du Scotiabank Arena, nos hommes ont surclassé les Nets de Brooklyn sur un score sans appel de 124 à 100.

Une victoire autoritaire et pleine de maîtrise qui permet aux Raptors de boucler cette première phase du tournoi in-season avec un bilan positif de 3 victoires pour 1 défaite. Malheureusement, le destin des qualifications dépendait également d’autres parquets à travers la ligue, rendant cette fin de parcours sous haute tension pour le club canadien.

Belles performances de Barnes et Quickley

Sur le terrain, le duo star de Toronto a brillé de mille feux dès l’entre-deux initial, ne laissant aucune chance à la défense adverse. Scottie Barnes a montré la voie en terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 34 points au compteur, dictant le tempo des deux côtés du parquet avec une agressivité remarquable dans la raquette.

Il a été parfaitement secondé par un Immanuel Quickley des grands soirs. Le meneur des Raptors a orchestré le jeu de main de maître en signant un splendide triple-double: 24 points, 10 rebonds et une impressionnante performance de 14 passes décisives, mystifiant constamment la défense de Brooklyn.

Un impact précieux du banc et de la défense

Au-delà des cadres, la profondeur d’effectif a fait toute la différence pour plier l’affaire. En sortie de banc, Collin Murray-Boyles a confirmé sa excellente forme du moment en apportant 19 points et 7 rebonds avec une énergie communicative qui a galvanisé toute l’équipe.