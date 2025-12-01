Raptors: retour sur un été fondateur avec James Wade

L’entraîneur assistant des Raptors de Toronto, James Wade, a vécu un été 2025 particulièrement intense, entre un rôle d’entraîneur principal dans la Ligue d’été et un séjour marquant au Rwanda dans le cadre des camps Giants of Africa. Une succession d’expériences qui ont, selon lui, renforcé son leadership tout en nourrissant une réflexion personnelle profonde.

Durant la Ligue d’été, Wade a retrouvé un rôle qu’il n’avait plus occupé depuis 2023: celui d’entraîneur en chef. Une confiance que lui a accordée l’entraîneur-chef Darko Rajaković, avec qui il travaille étroitement depuis deux ans.

«J’ai vraiment apprécié l’opportunité et je veux remercier Darko de m’avoir fait confiance. On a essayé de trouver le rythme, un mécanisme, et de continuer à pousser notre culture», souligne-t-il.

Culture renforcée

Cette culture repose selon lui sur deux piliers: protéger la raquette et jouer avec agressivité des deux côtés du terrain.

«Je pense que le staff et les joueurs ont fait un bon boulot. On a trouvé un peu le rythme pour commencer la saison.»