Raptors: retour sur un été fondateur avec James Wade

Raptors entraîneur Wade
James Wade a entamé sa troisième saison avec les Raptors de Toronto. Photos: Mickael Laviolle, l-express.ca
Publié 01/12/2025 par Mickaël Laviolle

L’entraîneur assistant des Raptors de Toronto, James Wade, a vécu un été 2025 particulièrement intense, entre un rôle d’entraîneur principal dans la Ligue d’été et un séjour marquant au Rwanda dans le cadre des camps Giants of Africa. Une succession d’expériences qui ont, selon lui, renforcé son leadership tout en nourrissant une réflexion personnelle profonde.

Durant la Ligue d’été, Wade a retrouvé un rôle qu’il n’avait plus occupé depuis 2023: celui d’entraîneur en chef. Une confiance que lui a accordée l’entraîneur-chef Darko Rajaković, avec qui il travaille étroitement depuis deux ans.

«J’ai vraiment apprécié l’opportunité et je veux remercier Darko de m’avoir fait confiance. On a essayé de trouver le rythme, un mécanisme, et de continuer à pousser notre culture», souligne-t-il.

Culture renforcée

Cette culture repose selon lui sur deux piliers: protéger la raquette et jouer avec agressivité des deux côtés du terrain.

«Je pense que le staff et les joueurs ont fait un bon boulot. On a trouvé un peu le rythme pour commencer la saison.»

Sa dernière expérience d’entraîneur en chef remontait à la WNBA (champion avec le Sky de Chicago en 2021). Wade reconnaît que la Ligue d’été lui a permis de se familiariser avec le tempo spécifique à la NBA.

James Wade travaille individuellement avec Ochai Agbaji depuis son arrivée aux Raptors.

«Il n’y a pas une énorme différence entre entraîner des filles et entraîner des garçons, mais il y en a une quand même. Retrouver ce rythme à ce niveau, c’était quelque chose dont j’avais besoin.»

Il explique avoir aussi beaucoup appris du personnel des Raptors: gestion des attitudes, du tempo et des dynamiques internes. La préparation de la Ligue d’été est un processus long et collaboratif.

«On en a discuté toute l’année. Quand c’est arrivé, Darko m’a laissé faire. J’ai exécuté sa vision, qui est celle de toute l’équipe.»

Un été primordial

Même sans titre à la clé (défaite en demi-finale contre les Kings de Sacramento), le Franco-Américain considère cette Ligue d’été comme un moment fédérateur.

«On est devenus vraiment proches après ça. Même si on n’a pas gagné, c’était un été spécial. La motivation et l’inspiration continuent encore aujourd’hui.»

Le jeune Jamal Shead en a profité pour le taquiner, affirmant en conférence de presse d’après pratique que le meilleur basketteur de la famille Wade est… sa femme (Edwige Lawson-Wade, Française médaillée d’argent aux Jeux olympiques de 2012, une figure respectée du basketball féminin).

Wade s’en amuse: «Peut-être que c’est vrai!»

Au quotidien, il joue un rôle très structuré dans le développement individuel des joueurs.

«Chaque entraîneur suit certains joueurs de près. On regarde des films ensemble, on discute. L’entraîneur devient leur ligne principale de communication. Ça évite trop de voix dans leur tête et garde une communication claire et respectueuse.»

Giants of Africa, une expérience marquante

Après la Ligue d’été, Wade s’est rendu au Rwanda pour participer à Giants of Africa, qui réunit des jeunes talents de vingt pays africains.

«C’était comme de mini JO. Vingt pays, vingt jeunes par pays, chacun avec sa culture… Je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça. J’espère vraiment pouvoir continuer à y participer.»

Ce séjour a aussi réveillé en lui une réflexion intime sur ses propres origines.

«Beaucoup d’Afro-Américains ne savent pas vraiment d’où ils viennent. Ce n’est pas de la jalousie (par rapport à ceux qui savent), mais c’est quelque chose qui me touche. Être en Afrique m’a touché. Je voudrais avoir la “ligne” de ma famille.»

James Wade parle également du lien de son fils avec les origines de sa mère. «Il est très fier de son héritage, et je suis très fier de lui. C’est important pour nous.»

Une saison lancée avec énergie

Fort de cet été marqué par le leadership, l’apprentissage et la transmission, James Wade a abordé la nouvelle saison avec une énergie renouvelée et un sentiment d’élan collectif.

«Cet été nous a donné quelque chose de spécial. Ça continue aujourd’hui.»

Un élan qui, malgré les deux défaites récentes de l’équipe, se ressent dans le bilan général avec des Raptors de Toronto qui occupe la troisième place de la conférence de l’est avec une fiche de 14 victoires pour 7 défaites.

