RJ Barrett, symbole des Raptors de nouveau compétitifs

Victoire convaincante contre Milwaukee et retour à un bilan équilibré

RJ Barrett entrevue
RJ Barrett en conférence de presse après le match face à Memphis. Photo : capture d'écran YouTube
Publié 06/11/2025 par Mickaël Laviolle

Après des débuts irréguliers, marqués par plusieurs défaites avant un sursaut collectif, les Raptors de Toronto ont retrouvé des couleurs face aux Bucks de Milwaukee. Portés notamment par un RJ Barrett brillant et constant en attaque depuis l’ouverture de la saison, les hommes de Darko Rajaković ont signé un match référence. Ils se sont imposés 128-100 à domicile, revenant ainsi à un bilan équilibré de 50% de victoires.

Symbole du renouveau torontois, Barrett a une nouvelle fois confirmé son excellent début de saison avec 23 points inscrits et une efficacité offensive rare. Le joueur torontois semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre confiance, lucidité et régularité.

Les chiffres le confirment: RJ Barrett n’a sans doute jamais été aussi efficace de sa carrière. Son taux de réussite avoisine les 60%, preuve d’un joueur qui choisit mieux ses tirs et profite davantage de l’espace créé par ses coéquipiers.

L’arrivée de Brandon Ingram a libéré l’attaque des Raptors, offrant à Barrett la possibilité de s’exprimer dans un cadre plus fluide et collectif. Ce nouveau rôle lui permet de briller sans forcer: il n’a pas besoin de monopoliser le ballon, il intervient aux bons moments, avec une précision chirurgicale.

Un été qui change tout

Ce renouveau est aussi le fruit d’un été différent. Contrairement aux saisons précédentes, le Torontois n’a pas participé à la campagne internationale avec l’équipe nationale du Canada, préférant se concentrer sur sa récupération et son développement individuel.

«Je sens déjà la différence», dit-il. «Je me sens plus frais, avec plus d’énergie pendant les matchs. C’est complètement différent d’arriver après un été entier de repos.»

Surtout, cette pause lui a redonné le goût du jeu. En français, il confiait récemment: «Chaque jour, quand je veux aller jouer au basket, je suis heureux et j’ai envie d’y aller. L’an dernier, je n’aimais pas toujours le basket. Mais cette année, je suis très heureux.»

Un témoignage sincère, révélateur d’un joueur apaisé et épanoui.

S’il semble aussi bien dans son jeu, c’est aussi parce qu’il joue chez lui, dans la ville où il a grandi.

«Être ici, ça veut dire énormément pour moi. J’ai grandi en regardant Chris Bosh, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, José Calderón… Voir tous ces joueurs passer ici, et maintenant porter moi-même ce maillot, c’est un rêve.»

Toronto et nulle part ailleurs

RJ Barrett ne cache pas son attachement à Toronto: il veut réussir ici, durablement, dans une franchise qu’il a toujours admirée.

Sept ans après son arrivée dans la NBA, le Canadien montre une approche plus posée et plus collective. Dans une équipe désormais riche en talents offensifs avec Scottie Barnes, Brandon Ingram ou Immanuel Quickley, RJ Barrett n’est plus attendu comme le compteur principal, mais comme un joueur capable de produire plus en faisant moins.

«Au début de ma carrière, j’aurais eu du mal à jouer dans cette équipe. Maintenant, c’est seulement la victoire qui compte et la façon dont je peux aider l’équipe à gagner.»

Maturité et adaptation

Cette phrase résume toute l’évolution de l’ailier: il ne cherche plus à tout faire, mais à bien faire. Il a appris à renoncer à certains tirs, à se concentrer sur l’efficacité, à jouer pour le collectif. Cette maturité technique et mentale lui permet aujourd’hui d’être plus constant, plus juste et plus dangereux.

Cette progression se reflète aussi dans sa relation avec son entraîneur, Darko Rajaković: «Au début, je me disais qu’il n’était pas possible qu’un entraîneur soit aussi gentil, qu’il se soucie vraiment de toi. Mais c’est vraiment comme ça qu’il est tous les jours. Quand tu as un entraîneur qui veut te voir réussir, sur et en dehors du terrain, tu crois en lui. Tu veux te battre pour lui.»

Avec ce succès probant face à Milwaukee, Toronto prouve que son projet commence à prendre forme. Barrett, lui, continue d’incarner cette montée en puissance: efficace, régulier et heureux, il joue sans doute le meilleur basket de sa carrière.

Le vrai tournant de sa carrière?

S’il maintient ce rythme, le début de saison 2025-2026 pourrait bien marquer le vrai tournant de sa trajectoire à Toronto. Celui d’un joueur enfin accompli et d’un Raptor à part entière.

Mais au-delà des statistiques, les prochains mois auront une portée déterminante pour son avenir contractuel. Entré dans la deuxième moitié de son contrat prolongé signé à New York avant son arrivée à Toronto, RJ Barrett doit convaincre la direction qu’il peut être une pièce durable du noyau des Raptors, aux côtés de Scottie Barnes et Brandon Ingram.

Entre performance, constance et leadership, il joue peut-être la saison la plus importante de sa carrière. Celle qui pourrait définir son avenir à long terme avec le chandail des Raptors.

