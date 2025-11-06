RJ Barrett, symbole des Raptors de nouveau compétitifs

Après des débuts irréguliers, marqués par plusieurs défaites avant un sursaut collectif, les Raptors de Toronto ont retrouvé des couleurs face aux Bucks de Milwaukee. Portés notamment par un RJ Barrett brillant et constant en attaque depuis l’ouverture de la saison, les hommes de Darko Rajaković ont signé un match référence. Ils se sont imposés 128-100 à domicile, revenant ainsi à un bilan équilibré de 50% de victoires.

Symbole du renouveau torontois, Barrett a une nouvelle fois confirmé son excellent début de saison avec 23 points inscrits et une efficacité offensive rare. Le joueur torontois semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre confiance, lucidité et régularité.

Les chiffres le confirment: RJ Barrett n’a sans doute jamais été aussi efficace de sa carrière. Son taux de réussite avoisine les 60%, preuve d’un joueur qui choisit mieux ses tirs et profite davantage de l’espace créé par ses coéquipiers.

L’arrivée de Brandon Ingram a libéré l’attaque des Raptors, offrant à Barrett la possibilité de s’exprimer dans un cadre plus fluide et collectif. Ce nouveau rôle lui permet de briller sans forcer: il n’a pas besoin de monopoliser le ballon, il intervient aux bons moments, avec une précision chirurgicale.

Un été qui change tout

Ce renouveau est aussi le fruit d’un été différent. Contrairement aux saisons précédentes, le Torontois n’a pas participé à la campagne internationale avec l’équipe nationale du Canada, préférant se concentrer sur sa récupération et son développement individuel.