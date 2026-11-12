Les Raptors laissent filer une avance de 22 points et s’inclinent 98-93 face aux Celtics

Les Raptors de Toronto ont subi l’une de leurs défaites les plus frustrantes de la saison ce 11 novembre à la Scotiabank Arena, s’inclinant 98-93 face aux Celtics de Boston après avoir mené par 22 points en première demie.

Ce faux pas fait passer la fiche torontoise sous la barre des (5-6) et survient à peine 48 heures après une autre défaite décevante à domicile contre les Grizzlies de Memphis (118-102).

Tout avait bien commencé

Pourtant, tout avait idéalement commencé face à Boston. Portés par une adresse insolente derrière l’arche, les Raptors ont inscrit 10 tirs de trois points dès le premier quart pour prendre les commandes 38-29.

L’écart a continué de se creuser au deuxième engagement, atteignant 59-37 avec un peu plus de cinq minutes à jouer avant la pause. À cet instant, Toronto semblait avoir le match en main.

La suite n’a toutefois été qu’un long effondrement collectif. Boston a immédiatement répliqué par une poussée de 16-0 menée par Jayson Tatum, ramenant l’écart à sept points à la mi-temps (61-54).