Les Raptors laissent filer une avance de 22 points et s’inclinent 98-93 face aux Celtics

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Toronto a perdu contre Boston. Photo: courtoisie
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Publié 12/11/2026 par Amadou (Med) Ndiaye

Les Raptors de Toronto ont subi l’une de leurs défaites les plus frustrantes de la saison ce 11 novembre à la Scotiabank Arena, s’inclinant 98-93 face aux Celtics de Boston après avoir mené par 22 points en première demie.

Ce faux pas fait passer la fiche torontoise sous la barre des (5-6) et survient à peine 48 heures après une autre défaite décevante à domicile contre les Grizzlies de Memphis (118-102).

Tout avait bien commencé

Pourtant, tout avait idéalement commencé face à Boston. Portés par une adresse insolente derrière l’arche, les Raptors ont inscrit 10 tirs de trois points dès le premier quart pour prendre les commandes 38-29.

L’écart a continué de se creuser au deuxième engagement, atteignant 59-37 avec un peu plus de cinq minutes à jouer avant la pause. À cet instant, Toronto semblait avoir le match en main.

La suite n’a toutefois été qu’un long effondrement collectif. Boston a immédiatement répliqué par une poussée de 16-0 menée par Jayson Tatum, ramenant l’écart à sept points à la mi-temps (61-54).

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Panne sèche en deuxième demie

En deuxième demie, l’attaque des Raptors est tombée en panne sèche. Après leur festival initial longue distance, les joueurs de Darko Rajaković n’ont réussi que 6 de leurs 25 tirs à trois points suivants. Ils ont terminé la rencontre avec un maigre 37,6% de réussite globale aux tirs.

Incapables de marquer dans la raquette, ils n’ont inscrit que 13 points au quatrième quart, laissant Tatum sceller l’issue du match sur la ligne des lancers francs dans les dernières secondes.

Cette incapacité à conclure rappelle directement la défaite de lundi contre Memphis. Face aux Grizzlies, les Raptors avaient fait preuve de caractère pour effacer un retard de 16 points et revenir à une possession au début du quatrième quart, avant de lâcher prise dans le dernier droit (29-21).

Lundi comme mercredi, la maladresse aux lancers francs (64,7% contre Memphis), les balles perdues et les fautes évitables (28 fautes commises contre Boston) ont coûté très cher.

Plusieurs joueurs blessés

Certes, l’infirmerie des Raptors est bien remplie. L’équipe est privée de ses deux joueurs vedettes: Scottie Barnes, touché à l’aine gauche, et Kawhi Leonard, toujours ralenti par un genou gauche gonflé et absent depuis neuf matchs.

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À cela s’ajoute le retour progressif d’Immanuel Quickley, visiblement rouillé mercredi (3 en 14 au tir).

Mais les blessures ne peuvent pas servir d’alibi permanent. Si les jeunes comme Ja’Kobe Walter (17 points) et la recrue Allen Graves (13 points) ont apporté de l’énergie, le manque de rigueur défensive et le relâchement coupable après avoir bâti une avance de 22 points sont inacceptables.

Les cadres disponibles, à l’image d’un RJ Barrett en difficulté au tir sur les deux rencontres, doivent montrer l’exemple. Dans une Conférence Est très disputée, le talent en moins doit être compensé par une intensité irréprochable pendant 48 minutes, et non par intermittence.

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