Les Raptors écrasent le Magic 129 à 99

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Les Raptors ont commencé à célébrer leur victoire dans le vestiaire... avant le quatrième quart! Photos: Raptors
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Publié 30/10/2026 par Amadou (Med) Ndiaye

Devant une foule survoltée pour leur deuxième rendez-vous à domicile de la saison, les Raptors de Toronto ont offert une véritable démonstration de force mercredi soir.

Opposés au Magic d’Orlando, les hommes de Darko Rajaković n’ont laissé aucun espace à leurs adversaires, s’imposant sur le score sans appel de 129 à 99.

Grâce à ce succès éclatant de 30 points, la franchise canadienne porte son bilan à  trois victoires pour une défaite , confirmant ainsi son excellent départ dans cette nouvelle campagne.

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Barnes à l’assaut du panier.

Scottie Barnes et RJ Barrett dictent la cadence

Dès l’entre-deux initial, Toronto a imposé un rythme d’une intensité physique redoutable.

En attaque, l’étincelle est venue de ses deux figures de proue: Scottie Barnes et RJ Barrett. Particulièrement affûtés, les deux joueurs ont combiné pas moins de 53 points, faisant voler en éclats le dispositif défensif de floride.

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Barnes a une fois de plus étalé toute sa polyvalence, dominant la peinture tout en distribuant le jeu avec une grande maturité. De son côté, Barrett s’est montré tranchant dans ses attaques du cercle et d’une redoutable efficacité à longue distance.

Leur complicité sur le terrain a permis aux Raptors d’imprimer un tempo soutenu que le Magic n’a jamais été en mesure de contrecarrer.

Grâce à une circulation de balle fluide et une discipline défensive exemplaire, les Torontois ont progressivement creusé un écart insurmontable, rentrant aux vestiaires avec un avantage confortable avant de dérouler sereinement en seconde période.

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Barrett face à la défense du Magic.

Une domination collective et une défense étouffante

Au-delà des performances individuelles de son duo vedette, c’est l’effort collectif qui a marqué les esprits.

L’engagement défensif des Raptors a complètement neutralisé les armes majeures d’Orlando. Privés de solutions faciles, les visiteurs ont multiplié les tirs contestés et les pertes de balle, rapidement transformées en points sur contre-attaque par les locaux.

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Le banc torontois a également apporté une contribution précieuse, maintenant le niveau d’énergie et l’intensité physique sans la moindre baisse de régime tout au long de la soirée.

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On voit double.

Un duel immédiat avec la Coupe NBA en ligne de mire

Les célébrations seront toutefois de courte durée pour la formation ontarienne. Le calendrier propose en effet un scénario singulier avec un affrontement en «back-to-back» immédiat contre cette même équipe d’Orlando.

Les deux rivaux se retrouveront dès ce vendredi 30 octobre sur le parquet du Scotiabank Arena pour un deuxième acte qui promet d’être bien plus tendu.

L’enjeu sera d’autant plus grand qu’il s’agira du tout premier match de la phase de groupes de la Coupe NBA pour les deux franchises.

Dos au mur après cette déroute, le Magic voudra chercher une revanche éclatante pour lancer sa compétition.

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Pour les Raptors, l’objectif sera de confirmer leur supériorité actuelle, de poursuivre sur leur lancée victorieuse et de faire du Scotiabank Arena une forteresse imprenable en ce début de saison.

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