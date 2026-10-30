Les Raptors écrasent le Magic 129 à 99

Devant une foule survoltée pour leur deuxième rendez-vous à domicile de la saison, les Raptors de Toronto ont offert une véritable démonstration de force mercredi soir.

Opposés au Magic d’Orlando, les hommes de Darko Rajaković n’ont laissé aucun espace à leurs adversaires, s’imposant sur le score sans appel de 129 à 99.

Grâce à ce succès éclatant de 30 points, la franchise canadienne porte son bilan à trois victoires pour une défaite , confirmant ainsi son excellent départ dans cette nouvelle campagne.

Scottie Barnes et RJ Barrett dictent la cadence

Dès l’entre-deux initial, Toronto a imposé un rythme d’une intensité physique redoutable.

En attaque, l’étincelle est venue de ses deux figures de proue: Scottie Barnes et RJ Barrett. Particulièrement affûtés, les deux joueurs ont combiné pas moins de 53 points, faisant voler en éclats le dispositif défensif de floride.