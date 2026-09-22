Le Tempo conclut sa première saison à domicile par deux revers

Le Coca-Cola Coliseum a fermé ses portes cette fin de semaine pour la saison régulière du Tempo, l’équipe féminine professionnelle torontoise de basket.

Pour leurs deux ultimes rendez-vous devant leurs partisans torontois, les joueuses du Tempo ont essuyé deux défaites consécutives: vendredi soir face au Fever de l’Indiana (103-85), puis dimanche après-midi contre le Liberty de New York (106-69).

Deux rencontres particulièrement exigeantes face à des prétendantes légitimes aux séries éliminatoires qui mettent un terme au calendrier à domicile de cette campagne inaugurale.

L’Indiana Fever dicte sa loi

Face à l’Indiana Fever, le Tempo a offert une très belle résistance durant toute la première mi-temps. Emmenées par un collectif déterminé à s’imposer devant son public, les Torontoises ont notamment signé un deuxième quart-temps explosif de 31 points, affichant une adresse remarquable sur le parquet.

Cependant, la puissance offensive et le rythme imposé par l’Indiana ont fini par faire la différence au retour des vestiaires. La fatigue et quelques erreurs défensives ont permis aux visiteuses de creuser un écart irréversible en seconde période.