Le Tempo conclut sa première saison à domicile par deux revers

Tempo, basket, Coca-Cola Coliseum
Le Coca-Cola Coliseum, la maison du Tempo. Photo: Med, l-express.ca
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Publié 22/09/2026 par Amadou (Med) Ndiaye

Le Coca-Cola Coliseum a fermé ses portes cette fin de semaine pour la saison régulière du Tempo, l’équipe féminine professionnelle torontoise de basket.

Pour leurs deux ultimes rendez-vous devant leurs partisans torontois, les joueuses du Tempo ont essuyé deux défaites consécutives: vendredi soir face au Fever de l’Indiana (103-85), puis dimanche après-midi contre le Liberty de New York (106-69).

Deux rencontres particulièrement exigeantes face à des prétendantes légitimes aux séries éliminatoires qui mettent un terme au calendrier à domicile de cette campagne inaugurale.

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Le Tempo de Toronto a perdu à domicile contre le Fever de l’Indiana, puis contre le Liberty de New York. Photo: Tempo

L’Indiana Fever dicte sa loi

Face à l’Indiana Fever, le Tempo a offert une très belle résistance durant toute la première mi-temps. Emmenées par un collectif déterminé à s’imposer devant son public, les Torontoises ont notamment signé un deuxième quart-temps explosif de 31 points, affichant une adresse remarquable sur le parquet.

Cependant, la puissance offensive et le rythme imposé par l’Indiana ont fini par faire la différence au retour des vestiaires. La fatigue et quelques erreurs défensives ont permis aux visiteuses de creuser un écart irréversible en seconde période.

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Sur le plan individuel, la recrue lithuanienne Laura Juškaitė s’est une nouvelle fois illustrée en terminant meilleure marqueuse de Toronto avec 22 points au compteur.

De son côté, la meneuse Kiki Rice a maintenu son excellente dynamique avec une prestation complète de 10 points et 5 passes décisives. Elle poursuit ainsi une série impressionnante de 10 matchs consécutifs en inscrivant au moins 10 points.

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Concertation sur le terrain. Photo: Tempo

La leçon du Liberty

Pour l’ultime affrontement de la saison à la maison, le défi s’annonçait colossal avec la visite du Liberty de New York.

Les New-Yorkaises, candidates affirmées au titre de la WNBA, ont rapidement pris le contrôle de la partie grâce à une exécution offensive fluide et une présence physique étouffante. Distancées dès la première mi-temps, les joueuses du Tempo n’ont jamais réussi à trouver les solutions tactiques nécessaires pour combler l’écart.

Malgré ce revers difficile, Laura Juškaitė a livré une prestation magistrale en attaque pour le public canadien. L’ailier a porté l’offensive torontoise à elle seule en inscrivant 28 points, établissant ainsi son nouveau sommet personnel cette saison. Kiki Rice a de nouveau orchestré le jeu avec efficacité en distribuant 5 passes décisives.

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Contre le Liberty de New York. Photo: Tempo

Un bilan et un regard vers l’avenir

Ce week-end exigeant clôt la toute première campagne locale de l’histoire de la franchise au Coca-Cola Coliseum.

Malgré ces derniers résultats en demi-teinte, cette saison inaugurale aura permis de poser des bases solides et d’accumuler une expérience inestimable pour ce jeune groupe.

Le Tempo de Toronto prend maintenant la route pour disputer ses deux derniers matchs de la saison régulière à l’extérieur, d’abord à Chicago puis à Connecticut, avec la ferme intention de conclure l’année sur une note positive.

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