Toronto dans la WNBA: l’équipe féminine de basket sera le Tempo

La première équipe canadienne de la WNBA – la ligue professionnelle de basketball féminin – a un nom et un logo: Toronto Tempo.

La nouvelle identité de marque a été dévoilée ce 5 décembre, «inspirée par le rythme de Toronto, du pays et du basket-ball» font valoir les organisateurs.

Ces derniers mois, plus de 10 000 personnes ont soumis leurs idées et leur inspiration à l’équipe dans le cadre d’un concours «Nomme ton équipe».

L’énergie du jeu et de la ville

«Le tempo, c’est le rythme. C’est la vitesse. C’est un battement de cœur. C’est ce que vous ressentez lorsque vous marchez dans les rues de Toronto, mais aussi l’énergie des gens qui vivent au Canada», a déclaré Teresa Resch, présidente du Toronto Tempo.

«Le nom a été délibérément conçu pour fonctionner en français et en anglais, créant ainsi une marque inclusive pour les fans dans tout le pays.»

Le logo Tempo reflète les valeurs de l’équipe, explique-t-on. «Son mouvement vers l’avant représente le désir de progrès de l’équipe. Ses angles aigus et ses courbes rondes sont un clin d’œil à la nature dynamique de l’équipe et du jeu. Ses six lignes représentent les cinq joueuses sur le terrain et la sixième joueuse du jeu: les partisans.»