Nommez la future équipe de Toronto de la WNBA

L’appel à l’inspiration: jusqu’au 28 août en visitant NommeTonEquipe.ca ou en envoyant le texto WNBA au 1-833-662-3664. Tout ce que les Canadiens partageront sera examiné par le groupe de concepteurs et de conseillers chargés de créer la marque officielle de l’équipe.

L’élaboration d’une liste restreinte d’options: l’équipe évaluera les noms potentiels et les idées de marque – notamment en consultant des experts en design, un conseil communautaire, les partenaires de l’équipe et les dirigeants de l’équipe et de la ligue.

Contrôle juridique: la liste restreinte fera ensuite l’objet d’un examen juridique, notamment une recherche sur les marques déposées.

Sélection finale: les choix de noms qui passent l’examen juridique seront partagés avec les Canadiens via le blogue et les canaux sociaux de l’équipe.

L’annonce: les dirigeants de l’équipe et de la ligue choisiront un nom définitif. L’équipe prévoit que ce processus sera terminé avant la fin de cette année 2024.