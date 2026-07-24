Les premiers ministres font front commun contre Trump

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale

Trump, le pont international Gordie-Howe
Le pont Gordie-Howe, reliant Windsor et Detroit, est devenu le symbole de la guerre économique menée par les États-Unis contre le Canada. Photo: CC – Domaine public
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Publié 24/07/2026 par Camille Langlade

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale: réunion des premiers ministres à Charlottetown et nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump; entente sur le pont Gordie-Howe; le Canada s’intéresse a un avion de combat; hausse de l’Allocation canadienne pour enfants.

Escalade dans le conflit tarifaire avec les États-Unis

L’administration Trump a annoncé, le 20 juillet, son intention d’imposer, à compter du 19 août, de nouveaux droits de douane de 50% sur une série de produits canadiens, notamment dans les secteurs des produits laitiers, du bois d’œuvre, de l’alcool, du mobilier et des vêtements.

Les États-Unis reprochent au Canada ses représailles en réponse aux droits de douane qu’ils lui ont imposés, comme le retrait de l’alcool américain des tablettes, la gestion de l’offre dans la production laitière et les contre-tarifs pour le secteur de l’automobile.

Négociations intensifiées : «Nous intensifions nos négociations commerciales avec les États-Unis et nous n’hésiterons pas à défendre nos intérêts si nous devons le faire», a déclaré Mark Carney lors de son discours devant les premiers ministres des provinces et territoires réunis à Charlottetown, jeudi.

Ottawa affirme toutefois qu’il envisage toutes les options si les discussions échouent. Plusieurs premiers ministres provinciaux réclament une réponse ferme.

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Donald Trump
Donald Trump. Photo: Gage Skidmore – Flickr (CC BY-SA 2.0)

Rencontre des premiers ministres à Charlottetown

Les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, les 21, 22 et 23 juillet, à l’occasion du Conseil de la fédération.

Vente d’alcool : Les premiers ministres de neuf provinces – l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador – ont signé un accord pancanadien sur la vente d’alcool. Les brasseurs et les distillateurs pourront vendre leurs produits directement aux consommateurs situés en dehors de leur province d’origine.

Le Manitoba et le Nouveau-Brunswick avaient déjà autorisé la vente d’alcool directement aux consommateurs. La Colombie-Britannique s’est pour sa part engagée à mettre en place un système similaire d’ici février 2027. Le Québec et le Yukon devraient suivre le pas «dans un avenir rapproché», précise-t-on par communiqué.

Commerce intérieur : Les premiers ministres ont également convenu d’accélérer l’élimination des obstacles au commerce intérieur. Ils visent un accord de principe d’ici la fin de 2026 sur une loi type favorisant la reconnaissance mutuelle des règles provinciales et territoriales ainsi que la mobilité de la main-d’œuvre.

Pont Gordie-Howe: célébrations séparées

À la suite des dernières menaces tarifaires du président Donald Trump, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada ne célébrera pas l’ouverture du nouveau pont international Gordie-Howe – qui relie Windsor et Détroit – avec les États-Unis.

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Une cérémonie exclusivement canadienne a eu lieu le 24 juillet. L’ouverture du pont à la circulation des véhicules est prévue ce lundi 27 juillet.

Accord dévoilé : Les détails de l’entente de principe conclue entre le Canada et les États-Unis concernant le pont ont été rendus publics le 21 juillet. Ce nouveau document ne modifie toutefois pas l’Accord entre le Canada et le Michigan signé en 2012.

Le Canada devrait partager avec les États-Unis 50% des recettes nettes liées aux péages pour traverser le pont pendant les 15 premières années.

L’accord précise la date d’ouverture et mentionne également l’organisation conjointe, avec l’État du Michigan, d’une cérémonie d’ouverture qui devrait avoir lieu au plus tard le 3 août.

Trump
Bado

Le Canada, observateur d’un programme international d’avions de chasse

Le 21 juillet, le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, s’est joint à ses homologues du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon pour annoncer que le Canada deviendra le premier pays observateur au sein du Global Combat Air Programme (GCAP), un partenariat multinational axé sur la conception d’aéronefs de combat.

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Nouvelles technologies : Ottawa explore les capacités des futurs avions de combat de sixième génération, qui pourraient intégrer l’intelligence artificielle et des technologies de pointe pour faire face aux enjeux de sécurité des prochaines décennies.

avion Global Combat Air Programme
Le modèle de l’avion de chasse développé conjointement par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Photo: Hunini – CC BY-SA 4.0

L’Allocation canadienne pour enfants augmente

Ottawa a annoncé une hausse des versements de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour 2026-2027.

Jusqu’à 160 $ par enfant : Désormais, une famille pourra recevoir jusqu’à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu’à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Cela représente une augmentation qui peut aller jusqu’à 160 $ par enfant de moins de six ans et 135 $ par enfant âgé de six à 17 ans, par rapport à l’année dernière.

Selon le gouvernement, l’ACE bénéficie à environ 3,6 millions de familles et 6 millions d’enfants partout au pays.

Cette augmentation permettra de «couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l’épicerie», a déclaré la secrétaire d’État canadienne à l’Enfance et à la Jeunesse, Anna Gainey.

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