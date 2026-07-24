Les premiers ministres font front commun contre Trump

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale: réunion des premiers ministres à Charlottetown et nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump; entente sur le pont Gordie-Howe; le Canada s’intéresse a un avion de combat; hausse de l’Allocation canadienne pour enfants.

Escalade dans le conflit tarifaire avec les États-Unis

L’administration Trump a annoncé, le 20 juillet, son intention d’imposer, à compter du 19 août, de nouveaux droits de douane de 50% sur une série de produits canadiens, notamment dans les secteurs des produits laitiers, du bois d’œuvre, de l’alcool, du mobilier et des vêtements.

Les États-Unis reprochent au Canada ses représailles en réponse aux droits de douane qu’ils lui ont imposés, comme le retrait de l’alcool américain des tablettes, la gestion de l’offre dans la production laitière et les contre-tarifs pour le secteur de l’automobile.

Négociations intensifiées : «Nous intensifions nos négociations commerciales avec les États-Unis et nous n’hésiterons pas à défendre nos intérêts si nous devons le faire», a déclaré Mark Carney lors de son discours devant les premiers ministres des provinces et territoires réunis à Charlottetown, jeudi.

Ottawa affirme toutefois qu’il envisage toutes les options si les discussions échouent. Plusieurs premiers ministres provinciaux réclament une réponse ferme.