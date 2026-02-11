Le pont Gordie Howe «va ouvrir», assure Doug Ford

pont Gordie Howe
Le pont Gordie Howe reliant l'Ontario (Windsor) au Michigan (Detroit). Illustration: Bridge Detroit
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/02/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

«Ce n’est pas le moment de se laisser faire et de laisser le président Trump profiter de nous», a insisté le premier ministre ontarien Doug Ford, mardi, en réagissant aux plus récents propos incendiaires du président américain sur les réseaux sociaux.

Doug Ford s’est dit heureux de savoir que le premier ministre du Canada, Mark Carney, a parlé au président américain Donald Trump pour rétablir les faits à propos du pont international Gordie Howe, suivant sa menace de bloquer l’ouverture de cette infrastructure frontalière «essentielle» entre Windsor et Détroit.

Ce pont servira de nouveau point de passage dans le corridor commercial très fréquenté entre l’Ontario et le Michigan et doit aider à fluidifier la circulation sur le pont Ambassador, situé à proximité.

Donald Trump a déclaré, dans un message publié sur le réseau Truth Social, lundi soir, qu’il n’autorisera pas l’ouverture de ce pont «tant que les États-Unis n’auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous leur avons donné, et aussi, et c’est important, tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis avec l’équité et le respect que nous méritons».

Mark Carney a confirmé, en s’adressant aux journalistes mardi matin avant une réunion de son cabinet à Ottawa, qu’il a remis les pendules à l’heure lors d’une «conversation positive» avec le président américain.

Publicité
pont Gordie Howe
Le futur pont Gordie Howe, accessible de l’autoroute 401, et l’actuel pont Ambassador, accessible de la route 3, menant à Detroit, Michigan. Carte: Google

Le Canada a tout payé

«J’ai expliqué au président [Trump] que le Canada a payé pour le pont. C’est une propriété partagée entre l’État du Michigan et le gouvernement du Canada et il y a de l’acier américain et des travailleurs américains [impliqués dans la construction] du pont.»

Le Canada a financé l’entièreté du pont Gordie Howe, dont le coût est estimé à 6,4 milliards $. Il sera néanmoins détenu par le Canada et le Michigan à compter de son ouverture.

Lors de son ouverture, le Michigan percevra 50% des recettes de péage, une fois les coûts canadiens recouvrés. Le Canada percevra aussi 50%, faisant du pont une copropriété Canada-Michigan.

Se réjouissant de cette conversation entre les deux chefs d’État, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a réitéré le message de Mark Carney.

«N’ayez aucun doute là-dessus. Je suis absolument certain que ce pont va ouvrir», a assuré le premier ministre de l’Ontario, lors d’un événement de presse à Queen’s Park, mardi avant-midi.

Publicité

Alcool américain

Dans sa publication sur Truth Social, Donald Trump s’en est aussi pris à la politique du gouvernement ontarien d’interdire la vente d’alcool et de spiritueux américains dans la province, disant qu’«il leur est absolument interdit de le faire».

Si le président américain se plaint de la mesure, c’est parce que «ça fonctionne», selon Doug Ford.

«C’est clairement un irritant. Mais il y a une chose que le président Trump peut faire, et c’est supprimer les droits de douane canadiens. Ces tarifs ne font qu’attaquer le peuple américain. C’est une attaque contre l’économie américaine. Supprimons-les, et [nous retournerons les produits américains à la LCBO].»

LCBO
Dans une succursale de la LCBO en 2024. Photo: archives l-express.ca

Le gouvernement Ford a ordonné le retrait des bouteilles américaines de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump en mars 2025.

L’Ontario importait à ce moment pour 965 millions $ d’alcool annuellement et la LCBO proposait 3600 produits américains provenant de 36 États, selon la province.

Publicité

La LCBO étant le seul fournisseur d’alcool des bars et des restaurants de l’Ontario, l’interdiction a aussi retiré les bouteilles américaines de ces établissements.

Doug Ford répète depuis qu’il ne renoncera pas à cette mesure, tant et aussi longtemps que Donald Trump ne lèvera pas les droits de douane imposés sur les exportations canadiennes.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur