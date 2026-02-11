Le pont Gordie Howe «va ouvrir», assure Doug Ford

«Ce n’est pas le moment de se laisser faire et de laisser le président Trump profiter de nous», a insisté le premier ministre ontarien Doug Ford, mardi, en réagissant aux plus récents propos incendiaires du président américain sur les réseaux sociaux.

Doug Ford s’est dit heureux de savoir que le premier ministre du Canada, Mark Carney, a parlé au président américain Donald Trump pour rétablir les faits à propos du pont international Gordie Howe, suivant sa menace de bloquer l’ouverture de cette infrastructure frontalière «essentielle» entre Windsor et Détroit.

Ce pont servira de nouveau point de passage dans le corridor commercial très fréquenté entre l’Ontario et le Michigan et doit aider à fluidifier la circulation sur le pont Ambassador, situé à proximité.

Donald Trump a déclaré, dans un message publié sur le réseau Truth Social, lundi soir, qu’il n’autorisera pas l’ouverture de ce pont «tant que les États-Unis n’auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous leur avons donné, et aussi, et c’est important, tant que le Canada ne traitera pas les États-Unis avec l’équité et le respect que nous méritons».

Mark Carney a confirmé, en s’adressant aux journalistes mardi matin avant une réunion de son cabinet à Ottawa, qu’il a remis les pendules à l’heure lors d’une «conversation positive» avec le président américain.