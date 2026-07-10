Boycottage de l’alcool américain: l’Ontario ne bronche pas

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Les alcools américains ont disparu des tablettes de la LCBO. Photo: archives l-express.ca
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Publié 10/07/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Doug Ford demeure ferme: l’alcool américain ne fera pas son retour sur les tablettes de la LCBO (Régie des alcools de l’Ontario) tant que les États-Unis ne lèveront pas «leurs droits de douane illégaux sur le Canada».

«Nous ne reculerons pas», a rétorqué le premier ministre ontarien Doug Ford, en réponse à une élue républicaine qui a déposé un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.

«Les droits de douane américains menacent les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs canadiens, y compris ici en Ontario», ajoute Doug Ford.

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En 2025, Doug Ford avait aussi critiqué une distillerie établie en Ontario de vouloir réduire sa production. Photo: Doug Ford sur X

Le CANADA Act

Claudia Tenney, une élue du Congrès de New York, a déposé le 6 juillet un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.

Le projet de loi de Claudia Tenney, astucieusement intitulé «​Combating Attacks on our National Alcoholic Drinks by Allies Act, ou CANADA Act, vise à forcer la tenue d’une enquête sur les provinces canadiennes qui refusent d’acheter de l’alcool américain.

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«Les provinces canadiennes ne peuvent pas prendre en otage les vignobles, les brasseries et les distilleries des États-Unis et tenter de leur extorquer une rançon», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

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L’élue au Congrès de l’état de New York Claudia Tenney, avec son mentor. Photo: Claudia Tenney sur X

Enquête réclamée

S’il est adopté, son projet de loi enjoindrait le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, d’enquêter dans un délai de 30 jours sur les restrictions imposées par les régies des alcools des provinces canadiennes à l’importation et à la distribution de produits américains, en vertu de la Loi sur le commerce des États-Unis.

Si l’enquête révèle des pratiques commerciales déloyales des provinces canadiennes, les États-Unis pourraient riposter avec des restrictions à l’importation ou d’autres droits de douane.

Un milliard $

En tout, huit provinces canadiennes, y compris l’Ontario, ont imposé des restrictions sur les importations d’alcool américain à la suite des droits de douane décrétés l’an dernier par le président américain Donald Trump.

Avant l’interdiction, l’Ontario importait pour près d’un milliard de dollars d’alcool des États-Unis.

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«Presque toutes les régies des alcools des provinces canadiennes ont interdit ou restreint l’importation et la distribution de boissons alcoolisées américaines, ce qui nuit aux producteurs américains et limite leur accès à un important marché d’exportation», a constaté l’élue républicaine Claudia Tenney.

ACEUM
Dessin de Bado.

Renouvellement de l’ACÉUM

Lors d’une rencontre avec des dirigeants américains en juin, Ford a déclaré qu’il accueillerait favorablement le retour des boissons alcoolisées américaines une fois l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM) renouvelé.

«Je veux simplement que cet accord soit conclu», a-t-il affirmé. «Je peux vous assurer qu’une fois l’accord conclu, je m’attellerai à la tâche et remettrai toutes les boissons alcoolisées en rayon en Ontario.»

Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu’ils ne renouvelleraient pas l’ACEUM, mais qu’il restera en vigueur pendant la poursuite des négociations.

Cette décision a déclenché un processus d’examen annuel continu pour une durée maximale de dix ans, après quoi l’accord expirera si aucune prolongation n’est conclue.

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