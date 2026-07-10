Boycottage de l’alcool américain: l’Ontario ne bronche pas

Doug Ford demeure ferme: l’alcool américain ne fera pas son retour sur les tablettes de la LCBO (Régie des alcools de l’Ontario) tant que les États-Unis ne lèveront pas «leurs droits de douane illégaux sur le Canada».
«Nous ne reculerons pas», a rétorqué le premier ministre ontarien Doug Ford, en réponse à une élue républicaine qui a déposé un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.
«Les droits de douane américains menacent les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs canadiens, y compris ici en Ontario», ajoute Doug Ford.
Le CANADA Act
Claudia Tenney, une élue du Congrès de New York, a déposé le 6 juillet un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.
Le projet de loi de Claudia Tenney, astucieusement intitulé «Combating Attacks on our National Alcoholic Drinks by Allies Act, ou CANADA Act, vise à forcer la tenue d’une enquête sur les provinces canadiennes qui refusent d’acheter de l’alcool américain.