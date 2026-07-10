Boycottage de l’alcool américain: l’Ontario ne bronche pas

Doug Ford demeure ferme: l’alcool américain ne fera pas son retour sur les tablettes de la LCBO (Régie des alcools de l’Ontario) tant que les États-Unis ne lèveront pas «leurs droits de douane illégaux sur le Canada».

«Nous ne reculerons pas», a rétorqué le premier ministre ontarien Doug Ford, en réponse à une élue républicaine qui a déposé un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.

«Les droits de douane américains menacent les moyens de subsistance de centaines de milliers de travailleurs canadiens, y compris ici en Ontario», ajoute Doug Ford.

Le CANADA Act

Claudia Tenney, une élue du Congrès de New York, a déposé le 6 juillet un projet de loi visant à tenir le Canada responsable de ses boycotts d’alcools américains.

Le projet de loi de Claudia Tenney, astucieusement intitulé «​Combating Attacks on our National Alcoholic Drinks by Allies Act, ou CANADA Act, vise à forcer la tenue d’une enquête sur les provinces canadiennes qui refusent d’acheter de l’alcool américain.