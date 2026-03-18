Les plus beaux sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Depuis 1978, l’UNESCO catalogue des biens culturels et/ou naturels d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. En 2025, 1 248 biens étaient inscrits au patrimoine mondial dont 972 biens culturels, 235 naturels et 41 mixtes. De ce nombre, Clémentine Santerre présente 100 merveilles du monde à couper le souffle.

En comptant les sites répartis sur plusieurs pays, l’Italie est celui qui en possède le plus grand nombre (60), suivie par la Chine (59), l’Allemagne (54), et la France (53). Cordoue en Espagne est la ville qui compte le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec quatre inscriptions.

Des sites canadiens

L’auteure ne le mentionne pas, mais un groupe de 12 sites ont été inscrits simultanément lors de la toute première session du Comité du patrimoine mondial en 1978. Cela inclut le lieu historique national de L’Anse aux Meadows (Terre-Neuve-et-Labrador) et le parc national de Nahanni (Territoires-du-Nord-Ouest).

Dans 100 merveilles du monde à couper le souffle, Clémentine Santerre attire notre attention sur un seul site canadien, soit le parc international de la paix Waterton-Glacier qui est partagé entre l’Alberta et le Montana.

Son paysage va des montagnes aux prairies en passant par les glaciers et forêts qui offrent une grande variété d’écosystèmes.