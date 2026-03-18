Les plus beaux sites classés au patrimoine de l’UNESCO

Clémentine Santerre, 100 merveilles du monde à couper le souffle
Clémentine Santerre, 100 merveilles du monde à couper le souffle, album, Paris, Éditions Larousse, 2025, 216 pages, 44,95 $.
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Publié 18/03/2026 par Paul-François Sylvestre

Depuis 1978, l’UNESCO catalogue des biens culturels et/ou naturels d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. En 2025, 1 248 biens étaient inscrits au patrimoine mondial dont 972 biens culturels, 235 naturels et 41 mixtes. De ce nombre, Clémentine Santerre présente 100 merveilles du monde à couper le souffle.

En comptant les sites répartis sur plusieurs pays, l’Italie est celui qui en possède le plus grand nombre (60), suivie par la Chine (59), l’Allemagne (54), et la France (53). Cordoue en Espagne est la ville qui compte le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec quatre inscriptions.

Des sites canadiens

L’auteure ne le mentionne pas, mais un groupe de 12 sites ont été inscrits simultanément lors de la toute première session du Comité du patrimoine mondial en 1978. Cela inclut le lieu historique national de L’Anse aux Meadows (Terre-Neuve-et-Labrador) et le parc national de Nahanni (Territoires-du-Nord-Ouest).

Dans 100 merveilles du monde à couper le souffle, Clémentine Santerre attire notre attention sur un seul site canadien, soit le parc international de la paix Waterton-Glacier qui est partagé entre l’Alberta et le Montana.

Son paysage va des montagnes aux prairies en passant par les glaciers et forêts qui offrent une grande variété d’écosystèmes.

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Des incontournables

Dans ce palmarès des sites les plus épatants, on trouve bien entendu des incontournables comme l’Alhambra, Versailles et l’Acropole en Europe; la Grande Muraille, la Cité interdite, le Taj Mahal et le mont Fuji en Asie; les pyramides de Gizeh, la Vallée des rois et Kilimandjaro en Afrique; l’Amazonie centrale, Chichén Itza et Machu Picchu en Amérique du Sud.

Le classement au titre de patrimoine mondial ne s’associe pas automatiquement d’une aide financière. L’UNESCO se place plutôt «comme témoin de l’engagement de l’État en question pour protéger le site». Un appui logistique peut être fourni.

Un site peut parfois inclure un centre-ville médiéval. C’est le cas de Bruges, Tallinn, Prague, Dubrovnik et Florence. Des villes royales ou impériales sont également sur les rangs: Budapest, Saint-Pétersbourg, Grenade, Istanbul, Bagdad, Xi’an, Kyoto et Delhi.

Patrimoine immatériel

«Le patrimoine mondial immatériel recèle des trésors qui, au même titre que des monuments ou merveilles de la nature, méritent d’être reconnus et protégés.»

En voici quelques exemples: l’art équestre du Portugal, la baguette française, la culture du petit-déjeuner en Malaisie, le café arabe et le reggae en Jamaïque.

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Des pratiques sociales, des rituels, des événements festifs et des pratiques liées à la nature font aussi partie d’un patrimoine à sauvegarder: Nouvel An persan, sauna finlandais, médecine traditionnelle chinoise, permaculture andine et yoga indien.

Guerres et désastres

Les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les guerres ou encore l’influence de l’homme (urbanisation, tourisme de masse) peuvent «mettre en danger les caractéristiques pour lesquelles un site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial».

C’est le cas des forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar), victimes de l’exploitation illégale de bois précieux, ou du parc national des Everglades (Floride), grandement touché par la croissance urbaine et la pollution.

«Plus récemment, en Ukraine, le centre historique d’Odessa a été inscrit en péril en raison des menaces de destruction liées à la guerre, alors que certains monuments du centre-ville de Kiev ont été protégés d’un bouclier bleu» (symbole de protection régi par le droit international).

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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