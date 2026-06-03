Les menus d’un repas au cœur d’une exposition

Au restaurant, lors d’un banquet, à l’occasion d’un gala ou au cours d’une croisière, le menu dresse plus qu’une liste de plats. Aussi éphémère soit-il, le menu demeure une page d’histoire, comme en témoigne l’exposition À table! Quand le repas devient document, présentée à l’Université d’Ottawa du 1er juin au 28 août.

Objet pratique, parfois conservé comme souvenir, le menu traverse l’événement qu’il accompagne dès qu’il est conservés dans un fonds d’archives. Il cesse d’être un simple objet utilitaire pour devenir un document révélateur de notre passé.

Les menus présentés dans cette exposition proviennent de divers fonds conservés au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l’Université d’Ottawa.

Ils traversent les décennies et les milieux — institutions d’enseignement, cercles culturels, organisations politiques, confrérie gastronomique ou réseaux diplomatiques — pour témoigner de moments précis où le repas devient aussi un espace de représentation.

Rassembler la communauté

Les menus sont apparus au XIXe siècle pour répondre à une nécessité pratique: indiquer l’ordre des mets. Ils vont rapidement dépasser cette fonction pour devenir un support de mise en scène.