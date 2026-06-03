Les menus d’un repas au cœur d’une exposition

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Les menus indiquent souvent les dignitaires présents. Survivance canadienne-française de Toronto, banquet du 16 février 1944. Photos: CRCCF, Université d’Ottawa
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Publié 03/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Au restaurant, lors d’un banquet, à l’occasion d’un gala ou au cours d’une croisière, le menu dresse plus qu’une liste de plats. Aussi éphémère soit-il, le menu demeure une page d’histoire, comme en témoigne l’exposition À table! Quand le repas devient document, présentée à l’Université d’Ottawa du 1er juin au 28 août.

Objet pratique, parfois conservé comme souvenir, le menu traverse l’événement qu’il accompagne dès qu’il est conservés dans un fonds d’archives. Il cesse d’être un simple objet utilitaire pour devenir un document révélateur de notre passé.

Les menus présentés dans cette exposition proviennent de divers fonds conservés au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l’Université d’Ottawa.

Ils traversent les décennies et les milieux — institutions d’enseignement, cercles culturels, organisations politiques, confrérie gastronomique ou réseaux diplomatiques — pour témoigner de moments précis où le repas devient aussi un espace de représentation.

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Les menus indiquent souvent les dignitaires présents. Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, banquet du 25e anniversaire, 1938. 

Rassembler la communauté

Les menus sont apparus au XIXe siècle pour répondre à une nécessité pratique: indiquer l’ordre des mets. Ils vont rapidement dépasser cette fonction pour devenir un support de mise en scène.

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L’exposition indique que dans les banquets communautaires des années 1930 et 1940, comme ceux du Collège du Sacré-Cœur de Sudbury ou de La Survivance canadienne-française à Toronto, le menu agit comme un outil de cohésion.

Accompagné de chants, de toasts et d’allocutions, il met en scène la foi, la langue et l’appartenance collective. L’ordre des plats et des interventions reflète un univers où la table sert à consolider les liens communautaires et culturels.

Diplomatie à table

À d’autres moments, on précise que la table devient diplomatique. À titre d’exemple, les menus conservés dans le fonds de Don Boudria — liés aux Sommets de la Francophonie, à des dîners officiels ou à des délégations parlementaires canadiennes à l’étranger — témoignent d’une francophonie institutionnelle et internationale.

La «gastrodiplomatie» se lit autant dans le choix des mets que dans la qualité de l’impression et la coexistence des langues.

CRCCF
L’entrée du CRCCF à l’Université d’Ottawa.

Un poème sur un menu

Les menus de paquebots transatlantiques, comme ceux du Normandie, du Liberté ou du SS Île-de-France, révèlent quant à eux l’univers du voyage moderne. Certains offrent aussi une vision folklorisée du Québec de la «Belle Province», destinée aux croisiéristes étrangers à travers la figure de «l’habitant».

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Parfois, le menu est plus intime. Un poème inédit de Gaston Miron au revers d’un menu de restaurant, conservé dans le fonds d’Yvan Lepage, rappelle que ces objets servent aussi de supports improvisés à l’écriture et à la mémoire personnelle. L’objet éphémère devient alors trace littéraire.

À Ottawa

L’exposition a été conçue par le commissaire Ghislain Thibault, responsable des archives au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. Elle est présentée à l’Université d’Ottawa, de 8h45 à midi et de 13h à 15h30 du lundi au vendredi, au pavillon Morisset, 65, rue Université, pièce 040. L’entrée est gratuite.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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