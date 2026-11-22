Le cauchemar se poursuit pour les Maple Leafs. Alors qu’ils détenaient une avance de deux buts et semblaient en contrôle de la rencontre, les hommes en bleu et blanc se sont écroulés pour finalement s’incliner par la marque de 4-3 face aux Blue Jackets de Columbus. Un neuvième revers consécutif.

La soirée était pourtant chargée d’émotions à l’Aréna Scotiabank, marquée par le grand retour à Toronto de l’ancien des Leafs, Matthew Knies.

Désespérément à la recherche d’une victoire, n’ayant récolté qu’un seul maigre point depuis le début du mois de novembre, les Torontois avaient pourtant entamé le match du bon pied.

Auston Matthews, Jake McCabe et Teddy Blueger ont compté pour les Leafs avant de voir les visiteurs effectuer une remontée. Le gardien Anthony Stolarz a effectué 31 arrêts devant le filet. Il a été remarquable à plusieurs reprises lors des deux premières périodes.

Une première période mouvementée

Les partisans locaux ont rapidement eu de quoi se réjouir. Profitant d’un avantage numérique, le capitaine Auston Matthews a accepté une superbe passe de John Tavares pour inscrire son 14e filet de la saison et ouvrir la marque pour son équipe.