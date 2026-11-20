Rien ne va plus chez les Maple Leafs qui échappent une avance de trois buts et s’inclinent 4-3 en tirs de barrage face aux Kings. Dans un match qui avait des allures de match crucial, Toronto n’a pas été capable de tenir tête à une des pires équipes de la ligue.

Après avoir offert une démonstration offensive en début de rencontre, les Leafs ont vu leur avance de trois buts fondre sous la poussée des Kings.

Auston Matthews, John Tavares et Dakota Joshua ont été les buteurs chez les Leafs. William Nylander, vivement critiqué dans les dernières semaines, a obtenu deux mentions d’aide dans la rencontre. Anthony Stolarz a effectué 25 arrêts devant le filet des Leafs.

Toronto s’impose en première

Les Maple Leafs ont rapidement imposé leur rythme en profitant d’un avantage numérique pour ouvrir la marque.

Posté à son endroit de prédilection, le capitaine Auston Matthews a accepté une superbe passe de William Nylander avant de décocher un tir précis qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. Un 13e but cette saison pour le capitaine.