Connor McDavid et les Oilers infligent une sixième défaite consécutive aux Leafs

Revers de 1-0 pour Toronto

Stolarz-McDavid
Anthony Stolarz a effectué 22 arrêts dans la défaite. Photo: Chris Young
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Publié 15/11/2026 par Cindy Caron

Malgré les récentes piètres performances des Leafs, il y avait une raison pour les amateurs de hockey d’être excités ce week-end. Pour la seule fois de la saison, le meilleur joueur de la LNH, Connor McDavid, était de passage à Toronto alors que les Maple Leafs accueillaient les Oilers d’Edmonton.

Alors que plusieurs s’attendaient à un carnage, nous avons plutôt eu droit à un match serré.

Les deux gardiens, Anthony Stolarz et Devon Levi, se sont illustrés à plusieurs reprises pour garder leurs équipes dans le match.

Les visiteurs ont été les seuls à s’inscrire au tableau indicateur grâce à un but d’Evan Bouchard. Le gardien québécois Devon Levi a obtenu son premier blanchissage en carrière dans la LNH. Défaite de 1-0 pour Toronto qui s’incline dans un sixième match de suite.

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Le Québécois Devon Levi a effectué 19 arrêts dans la victoire des Oilers. Photo: Chris Young

Le retour de Mike Babcock et quelques anciens Leafs

La visite des Oilers signifiait également un retour en ville pour plusieurs anciens membres de l’organisation torontoise.

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L’entraîneur Mike Babcock en était à sa première visite à l’Aréna Scotiabank depuis son renvoi en 2019. Babcock a été derrière le banc des Leafs de 2015 à 2019. Son adjoint avec les Leafs, DJ Smith, était également de retour à Toronto, cette fois-ci derrière le banc adverse.

Les attaquants Zach Hyman et Kasperi Kapanen affrontaient également leur ancienne équipe.

Mike Babcock
Mike Babcock a été nommé entraîneur-chef des Oilers cet été. Photo: Chris Young

Les visiteurs prennent les devants

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur à 15:34 de la période médiane. Le tir d’Evan Bouchard s’est faufilé jusque derrière le gardien Anthony Stolarz. Un 12e but cette saison déjà pour le défenseur. Connor McDavid a obtenu son 50e point de la saison avec une mention d’aide sur le but. 1-0 Oilers.

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Leon Draisaitl, Evan Bouchard et Connor McDavid célèbrent le but. Photo: Chris Young

But refusé pour les Leafs

Les Maple Leafs croyaient bien avoir créé l’égalité en début de troisième. John Tavares a fait dévier un tir de William Nylander derrière Devon Levy, mais le but a été refusé pour bâton élevé.

Les Oilers ont bien failli doubler leur avance en fin de match. Le capitaine des Oilers s’est retrouvé en zone des Leafs devant un filet désert, mais Auston Matthews a joué au gardien et bloqué le lancer.

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Cet arrêt clé et improbable du capitaine des Leafs a provoqué une relance de son équipe. Toronto a tenté tant bien que mal de créer l’égalité dans la dernière minute, mais ils ont manqué de temps.

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Le duel entre Auston Matthews et Connor McDavid était très attendu. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

John Tavares: « Je pense qu’avant tout, nous sommes sensibles à ce que vivent nos partisans. Compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées ici, à domicile, et du fait que nous n’avons pas su tirer profit de notre patinoire. C’est un endroit unique pour jouer, ici à Toronto. »

Jim Hiller: « Les gars ont travaillé fort ce soir. Je ne pense pas que personne va contredire ça. J’aurais aimé les voir être récompensé pour ça. Vous pouvez raconter vos histoires, mais je tiens à dire que nous méritions mieux que ça au cours de cette série de six matchs à domicile. Nous allons passer à autre chose. »

Les Maple Leafs tenteront de mettre fin à leur série de défaite mardi, alors qu’ils seront à Chicago pour y affronter les Blackhawks.

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