Connor McDavid et les Oilers infligent une sixième défaite consécutive aux Leafs

Malgré les récentes piètres performances des Leafs, il y avait une raison pour les amateurs de hockey d’être excités ce week-end. Pour la seule fois de la saison, le meilleur joueur de la LNH, Connor McDavid, était de passage à Toronto alors que les Maple Leafs accueillaient les Oilers d’Edmonton.

Alors que plusieurs s’attendaient à un carnage, nous avons plutôt eu droit à un match serré.

Les deux gardiens, Anthony Stolarz et Devon Levi, se sont illustrés à plusieurs reprises pour garder leurs équipes dans le match.

Les visiteurs ont été les seuls à s’inscrire au tableau indicateur grâce à un but d’Evan Bouchard. Le gardien québécois Devon Levi a obtenu son premier blanchissage en carrière dans la LNH. Défaite de 1-0 pour Toronto qui s’incline dans un sixième match de suite.

Le retour de Mike Babcock et quelques anciens Leafs

La visite des Oilers signifiait également un retour en ville pour plusieurs anciens membres de l’organisation torontoise.