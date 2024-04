Les lecteurs appelés à devenir membres d’un jury

On apprend, par exemple, que six boîtes contenant 687 fichiers de documents numérisés, chacun comptant de 1 à 258 pages pour un total de plus de 10 000 pages, n’ont jamais été divulguées.

Non repenti

Le 14 novembre 2017 marquait les 25 ans de détention sans interruption de Jolivet. Il avait droit à une libération conditionnelle.

Mais comme il a toujours nié sa culpabilité et fait d’interminables recherches et démarches pour le prouver, il est considéré comme non repenti et ne peut pas être libéré.

En novembre 2019, le premier ministre du Canada a reconnu l’échec du Groupe de la révision des condamnations criminelles. Il a mandaté le ministre de la Justice de réformer le mode de révision des demandes de personnes se disant victimes d’une erreur judiciaire.

Onze jurés

Le douzième juré relate une affaire criminelle qui a déraillé, en commençant par le fait qu’il n’y avait que onze jurés au procès de Daniel Jolivet, au lieu des douze règlementaires.