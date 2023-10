Des cliniques juridiques gratuites pour la Semaine de l’accès à la justice

Le mardi 24 octobre à 11h, on discutera encore d’accès à la justice en français, cette fois à l’initiative de la Faculté de droit de l’Université du Manitoba.

Et le mercredi 25 octobre à 13h, Amira Baccouche, rédactrice juridique à CliquezJustice.ca et agente de projets à l’AJEFO, se penchera sur les droits linguistiques en Ontario et sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Canada.

L’accès à la justice: un principe fondamental

En termes simples, l’accès à la justice signifie que «les gens ont accès à l’information, aux ressources et aux services nécessaires pour résoudre efficacement leurs problèmes juridiques», indiquent les responsables du Barreau.

«L’accès à la justice est un principe fondamental de notre système de justice et pourtant, chaque jour, de nombreuses personnes se heurtent à des obstacles lorsqu’elles voudraient obtenir l’aide dont elles ont besoin. Les populations vulnérables et marginalisées doivent surmonter des obstacles additionnels pour accéder à la justice en raison de facteurs comme le genre, la race, la culture, l’âge, la langue, l’analphabétisme, le handicap, l’aide au revenu et le lieu géographique.»

Au calendrier de la Semaine d’accès à la justice, ont prévoit aussi des discussions sur la vision autochtone du territoire; l’intelligence artificielle au service de l’accès à la justice; la justice en mode virtuel; la lutte contre la violence entre partenaires intimes; l’équité salariale; la diversité raciale et sexuelle…