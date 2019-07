L’accès à la justice devrait passer par la protection des minorités linguistiques

Non seulement cette obligation est-elle imposée par la loi, mais elle découle de ce que les droits linguistiques sont, tel qu’indiqué dans la décision R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, «un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent».

Une décision en Cree et Dene

Le juge en chef constate qu’il reste beaucoup à faire pour réparer les relations entre le Canada et ses peuples autochtones.

Il est fier de la récente initiative de la Cour fédérale du Canada de publier une décision sur une question d’élection au sein d’une première nation de l’Alberta non seulement en français et en anglais, mais accompagnée de sommaires audio et écrit, en cri et en déné: Whalen c. Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 732.

Crise d’accès à la justice

Il conclut qu’à une époque où la société n’a jamais été aussi galvanisée par l’urgence de la crise d’accès à la justice, les exemples de ces histoires à succès ne manquent pas. Et c’est tant mieux, car l’accès à la justice est un besoin auquel il est impératif de satisfaire.

«Les barrières particulières auxquelles font face les membres de communautés linguistiques minoritaires posent des défis uniques dont il faut tenir compte. En investissant dans un système de justice et des institutions accessibles et qui sont en mesure de répondre aux besoins variés de ces personnes, on fait beaucoup plus que protéger leur droit fondamental à l’accès à la justice. On jette les bases d’une société plus forte, plus inclusive, et donc plus juste… pour tous.»