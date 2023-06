Les Jardins de Métis: joyau horticole mondial dans le bas du fleuve

Outre le pavot bleu, on y trouve l’azalée, la gentiane, une variété de lis, des fougères, des pivoines, des primevères, des pommetiers, des sanguinaires et des roses, bien entendu.

En parlant des lis, Alexander Reford écrit qu’ils «se balancent doucement dans la brise en un ballet d’une beauté tout à fait saisissante». Au sujet des pivoines, il note leur longévité qui en fait «une fleur quasi mythique, un symbole d’éternité pour les Chinois».

On apprend que les azalées fleurissent la troisième semaine de juin, ce qui est sans doute la floraison la plus tardive de tout l’hémisphère Nord. Et que ce ne sont pas les roses en elles-mêmes qui produisent un effet splendide, «mais leur beauté sur la toile de fond des jardins».

Plantes alpines

La culture des plantes alpines est déconseillée aux amateurs. Mais à mesure qu’Elsie Reford fourbit ses armes et acquiert une plus grande confiance, elle apprivoise «l’une des plantes alpines les plus capricieuses et les plus mystérieuses, la gentiane, dont le bleu intense fascinait depuis longtemps».

Les Jardins de Métis figurent au palmarès des jardins nord-américains les plus réputés, ainsi que parmi les 150 grands jardins au monde. Adresse: 200 Route 132, Grand-Métis, Québec G0J 1Z0. Ouverts du 3 juin au 1er octobre 2023.