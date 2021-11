Les 150 plus beaux jardins : lieux d’intérêt botanique, culturel ou artistique

À travers les continents, il y de fabuleux parcs botaniques, des lieux enchanteurs aménagés autour de palais, temples et villas, des espaces d’inspiration et de ressourcement, ainsi que des sites regorgeant de fleurs exotiques avec fontaines, rocailles et œuvres d’art. Les Guides Ulysse nous font découvrir Les 150 plus beaux jardins du monde dans un album somptueusement illustré.

Les 150 sites présentés dans ce livre captivant sont regroupés en cinq zones géographiques. 30 jardins d’Extrême-Orient. 13 jardins du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud. 71 jardins d’Europe. 9 jardins d’Afrique et d’Océanie. 27 jardins des Amériques. Le Canada en compte quatre, tous au Québec ou en Colombie-Britannique.

L’espace me permet de peux parler de seulement quelques jardins. Comme il est difficile de choisir, j’ai opté pour des sites moins connus et hors des sentiers battus, un pour chaque zone géographique.

Jardins verticaux à Singapour

Pour l’Extrême-Orient, je vous présente le Bay South Garden des Gardens by the Bay à Singapour.

Cette section se compose de 18 arbres factices aux troncs entourées d’un treillis où semblent s’épanouir fougères, vignes, orchidées et broméliacées… Jusqu’à 600 espèces différentes. Ces jardins verticaux dissimulent des panneaux solaires qui produisent de l’énergie verte et se parent de couleurs psychédéliques la nuit.