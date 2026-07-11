Les Indisciplinés de Toronto: du changement pour la troupe de théâtre

Photo de l'AGA de la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto. Photo: Julien Kopferschmitt
AGA de la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto. Photos: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
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Publié 11/07/2026 par Julien Kopferschmitt

Entre de bons résultats financiers, des projets pour 2027 et des défis logistiques, la troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto entame une saison charnière.

Le joyeuse bande tenait sa 16e assemblée générale annuelle ce lundi 6 juillet au studio du Théâtre français de Toronto, rue College à l’étage de TFO.

Collation de la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto. Photo: Julien Kopferschmitt
Des membres des Indisciplinés de Toronto dans la salle de répétition du TfT rue College.

Salles combles

D’abord, la présidente Geneviève Brouyaux a présenté le bilan d’une année faste. En effet, la compagnie affiche une excellente santé financière. Elle possède un solde cumulé de 22 914,90 $ au 30 juin.

Cette solidité s’explique notamment par le succès de leur dernière production.

Le spectacle Veuillez, Madame a fait salle comble au théâtre Palmerston en décembre dernier. Cette œuvre regroupait sept courtes pièces d’auteurs de la Belle Époque.

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Par conséquent, la production a généré un profit net de 1 163,53 $. Le public torontois a donc répondu présent pour ce rendez-vous!

Défi de locaux

Cependant, tout n’est pas rose pour la troupe communautaire. En effet, l’organisme fait face à un problème logistique de taille avec la perte de son espace de création. À partir du 1er août, le studio du Théâtre français de Toronto sera repris par TFO.

Cette décision change les plans des Vendredis théâtre gourmand. La direction cherche activement de nouvelles solutions pour ces soirées de lectures théâtrales. Elle explore des partenariats pour trouver un lieu comportant une cuisine.

Heureusement, la troupe garde des liens étroits avec les écoles francophones. Par exemple, les ateliers Jouons ensemble continuent d’attirer du monde au Collège français. De plus, l’école Saint-Frère-André stocke gratuitement les décors de la troupe.

Retour sur les temps forts de l'année 2026 pour la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto (la présidente Geneviève Brouyaux au centre en bleu) Photo: Julien Kopferschmitt
Retour sur les temps forts de l’année 2026 pour la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto (la présidente Geneviève Brouyaux au centre en bleu).

Cap sur 2027 et recherche d’acteurs

Par ailleurs, le calendrier de la saison 2026-2027 s’annonce déjà très chargé. En fin janvier 2027, Les Indisciplinés monteront sur scène avec un projet audacieux. Il s’agit d’un trio de pièces sur le thème de la mort. Les metteurs en scène Lucie, David et Agnès Salmon dirigeront ces spectacles.

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En outre, pour le printemps 2027, la troupe discute avec Gaëlle Vercollier pour monter des sketchs inspirés d’œuvres comme Les pas perdus.

Mais pour réussir ces projets, la troupe lance un appel à la communauté francophone: Les Indisciplinés cherchent des comédiens masculins de 20 à 60 ans. Les pièces choisies comportent beaucoup de rôles d’hommes. C’est pourquoi la troupe espère recruter de nouveaux visages lors des prochaines auditions.

Un conseil d’administration renouvelé

L’AGA s’est terminée avec l’élection des membres du conseil d’administration. Un vent de renouveau souffle sur l’équipe administrative. Quatre nouvelles gestionnaires rejoignent le CA.

Photo d'une partie de la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto (la présidente Geneviève Brouyaux au centre en bleu) Photo: Julien Kopferschmitt
Des membres de la troupe de théâtre des Indisciplinés de Toronto (la présidente Geneviève Brouyaux à l’avant en bleu).

Le nouveau comité va gérer plusieurs priorités, notamment mettre en ligne un nouveau site web officiel.

Il doit aussi adapter ses statuts à la Loi sur les organisations à but non lucratif.

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Enfin, l’équipe veut participer à l’événement Feuilles Vives de Théâtre Action, en septembre à Ottawa.

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