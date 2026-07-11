Les Indisciplinés de Toronto: du changement pour la troupe de théâtre

Entre de bons résultats financiers, des projets pour 2027 et des défis logistiques, la troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto entame une saison charnière.

Le joyeuse bande tenait sa 16e assemblée générale annuelle ce lundi 6 juillet au studio du Théâtre français de Toronto, rue College à l’étage de TFO.

Salles combles

D’abord, la présidente Geneviève Brouyaux a présenté le bilan d’une année faste. En effet, la compagnie affiche une excellente santé financière. Elle possède un solde cumulé de 22 914,90 $ au 30 juin.

Cette solidité s’explique notamment par le succès de leur dernière production.

Le spectacle Veuillez, Madame a fait salle comble au théâtre Palmerston en décembre dernier. Cette œuvre regroupait sept courtes pièces d’auteurs de la Belle Époque.