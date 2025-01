Les Indisciplinés présente Le Prénom… et ses tensions familiales «à la française»

Après le succès de leur Dîner de cons en 2023, la troupe de théâtre communautaire francophone torontoise Les Indisciplinés se frotte à nouveau à une grande comédie déjà considérée comme un classique: Le Prénom.

La pièce sera présentée à l’auditorium de l’école secondaire catholique Saint-Frère-André, 330 rue Lansdowne, angle College, les deux derniers weekends de janvier: vendredi 24 et samedi 25 janvier, vendredi 31 janvier et samedi 1er février, chaque fois à 19h30.

Comme au Théâtre français de Toronto, des sur-titres en anglais seront disponibles pour les conjoints et amis anglophones.

Engueulade très française

À l’instar du Dîner de Con de Francis Weber, Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière a été créé au théâtre et adapté au cinéma. La comédie continue à connaître une grande popularité en France et ailleurs… «pas autant que Le Dîner de cons mais presque», confirme à l-express.ca la metteuse en scène des Indisciplinés Agnès Salmon.

Lors d’un souper en famille, le protagoniste révèle le prénom que sa femme et lui ont choisi pour leur bébé à naître. Le prénom controversé choque le petit groupe. S’ensuivent des discussions de plus en plus animées…