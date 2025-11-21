Nouveau spectacle des Indisciplinés: sept comédies, sept metteurs en scène

Sept courtes pièces, sept metteurs en scène, sept histoires légères et drôles venues d’un autre temps. C’est ce que propose la troupe des Indisciplinés de Toronto, les 3 et 4 décembre à 19h30, au théâtre Palmerston.

Après ses deux dernières représentations, Le Prénom et Le Dîner de cons, qui ont rencontré un succès notable, la troupe revient avec une proposition totalement différente, née d’un atelier collectif. Le spectacle Veuillez, Madame est ainsi le fruit du travail d’amateurs qui ont réalisé pour la première fois des scènes de théâtre.

Des ateliers de mise en scène

Tout est parti d’une difficulté rencontrée par Les Indisciplinés: trouver un metteurs en scène pour le prochain spectacle. Pour y remédier, ils ont eu l’idée de créer une série d’ateliers destinés à former ceux qui souhaitaient apprendre à mettre en scène.

«On manquait de metteurs en scène, et on voulait assurer la relève. Cela nous permet aussi de montrer la diversité des talents», explique Geneviève Brouyaux, présidente de la troupe.

L’objectif était également de permettre à des novices de se lancer et d’acquérir de l’expérience. Les participants ont pu pratiquer et mettre en scène une courte pièce. Claire Bourneuf, l’une des metteurs en scène, souligne l’intérêt du format. «Beaucoup veulent essayer, mais n’osent pas prendre en charge une grande pièce. Là, cela a permis à davantage de gens de se lancer.»