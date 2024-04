Les Indisciplinés préparent deux spectacles

La troupe de théâtre communautaire Les Indisciplinés de Toronto – qui célèbre son 15e anniversaire cette année – prépare ses deux prochains spectacles, dont la populaire comédie française Le Prénom, de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, qui a été adaptée au cinéma.

Automne 2024 et printemps 2025

La pièce Le Prénom sera présentée en novembre prochain. L’autre spectacle, dont le titre est encore indéterminé, sera aussi une comédie, «reflet loufoque de notre réalité de troupe communautaire», et sera présentée au printemps 2025.

La mise en scène des deux prochaines pièces sera assurée par Freddy Vindevoghel, lit-on dans une récente infolettre du groupe,

Freddy Vindevoghel est un nouveau venu chez Les Indisciplinés, mais «il ne manque pas d’expérience dans la direction d’acteurs et la production vidéo».

Quinze rôles

Avis aux intéressés: le vendredi 10 mai et le mercredi 15 mai entre 17h et 20h au Collège français, Les Indisciplinés tiendront des auditions pour sélectionner les trois hommes et deux femmes qui interpréteront les rôles dans Le Prénom.