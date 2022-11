Les hommes alliés participent aux 16 jours contre la violence faite aux femmes

• Un atelier de formation en ligne sur les signes avertisseurs de la violence est offert aux professionnel.e.s francophones à Scarborough ce mercredi 30 novembre.

• Un atelier de sensibilisation sur la traite des personnes est organisé ce jeudi 1er décembre avec un groupe de clientes d’Oasis.

• Oasis diffusera des messages d’éducation et de réflexion sur ses médias sociaux tout au long des 16 jours.

«L’avenir de nos filles sera meilleur si et seulement si la cause de l’élimination de la violence envers les femmes fait partie des actions prioritaires de l’éducation à l’égalité des genres dès le plus jeune âge», souligne Dada Gasirabo. «Nous avons besoin de plus d’actions que de discours occasionnels.»

Polytechnique

Le 6 décembre prochain marquera le triste anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal en 1989.