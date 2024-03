Les Grands Lacs: exploration, exploitation et… extrême-onction?

Dès le début des années 1620, la traite des fourrures s’organise dans la région des Grands Lacs, d’abord avec les Hurons. Des postes de traite sont érigés dans des endroits stratégiques, le plus éloigné étant situé à l’embouchure de la rivière Kaministiquia, à l’extrémité nord-ouest du lac Supérieur.

Français et ensuite Britanniques établiront tour à tour des postes à cet endroit, qui deviendra une ville connue sous le nom de Fort William et qui, plus tard, fusionnera avec la ville voisine de Port Arthur pour créer la ville actuelle de Thunder Bay.

Un couloir économique sans pareil

Mais les Grands Lacs ne seront pas seulement un lieu d’établissements et d’échanges. Ils feront partie d’un système de navigation majeur pour le Canada et les États-Unis qui reliera l’océan Atlantique et le fleuve Saint-Laurent à l’extrême ouest du lac Supérieur et au sud, à Chicago, via le lac Michigan.

Le trajet est parsemé d’obstacles. Le premier à franchir est les rapides de Lachine, le long de la rive sud de Montréal. Un canal de contournement, le canal Lachine, sera terminé en 1825.

La prochaine étape est l’ouverture, en 1829, du canal Welland, entre les lacs Ontario et Érié, à l’ouest de la rivière et des chutes Niagara. Au cours du même siècle, une série d’autres canaux et d’écluses seront construits pour améliorer la navigation.