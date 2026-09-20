Les grands arbres mieux protégés à Toronto

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Des arbres matures dans un quartier torontois. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca
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Publié 20/09/2026 par Charles-Antoine Rouyer

La Ville de Toronto vient de promulguer une nouvelle catégorie d’arbres pour mieux protéger la forêt urbaine: les arbres «distinctifs».

Depuis le 1er septembre, les arbres mesurant plus de 61 centimètres de diamètre situés sur des propriétés privées à Toronto bénéficient d’une protection renforcée.

«La nouvelle catégorie d’arbres distinctifs dans la réglementation municipale donne plus de pouvoir ou d’autorité au personnel municipal de refuser un permis d’abattage pour éliminer un arbre distinctif», résume Nicholas Trevisan, un gestionnaire de la protection des arbres et révision du plan d’urbanisme à la Ville de Toronto.

Kim Statham, directrice de la foresterie urbaine à la Ville de Toronto, précise que «les arbres abattus sans autorisation à compter du 1er septembre 2026 sont désormais soumis à un ratio de compensation basé sur le diamètre».

15 petits arbres pour remplacer un grand

Ainsi, un arbre de 61 cm abattu sans autorisation devra à présent être remplacé par 9 arbres. Un arbre de 100 cm (environ 50 ans) sera soumis à un ratio de remplacement de 15 pour 1.

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Précédemment, un arbre de 30 cm et plus abattu illégalement devait être remplacé par 5 autres arbres. Un arbre de remplacement doit en moyenne mesurer 5 cm de diamètre, ce qui correspond à un arbre âgé de 5 à 15 ans selon l’espèce.

«Nous estimions que le taux de remplacement fixe de 5 pour 1, peu importe le diamètre de l’arbre abattu ou endommagé, ne reflétait pas adéquatement la perte de services écosystémiques fournis par des arbres plus grands et plus matures», résume Nicholas Trevisan.

Danijela Puric-Mladenovic, professeure adjointe en foresterie à l’Université de Toronto, confirme que l’ancienne réglementation était insuffisante.

«Un arbre nouvellement planté ne peut remplacer les fonctions ni la présence d’un grand arbre mature.»

«La nouvelle catégorie envoie un message important: certains arbres ont atteint une taille et un âge qui les rendent particulièrement précieux pour la ville et qui justifient un niveau de considération et de protection plus élevé.»

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Janet McKay, directrice générale de l’organisme Local Enhancement and Appreciation of Forests (LEAF) loue la nouvelle réglementation qui reconnaît que les services écosystémiques sont proportionnels à la taille d’un arbre.

«Les plus grands arbres de notre forêt urbaine travaillent silencieusement, jour après jour, à nous fournir de l’oxygène et de l’ombre, à purifier notre air et notre eau et à offrir un habitat à la faune et aux pollinisateurs.»

«Même s’ils sont enracinés sur une propriété privée, les bienfaits qu’ils procurent profitent à l’ensemble de la communauté. Il s’agit d’une infrastructure verte essentielle qui doit être priorisée à mesure que la ville s’intensifie autour d’eux.»

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Les grands arbres sur les propriétés privées à Toronto fournissent plus de services écosystémiques et seront donc mieux protégés. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Les grands arbres bons pour la santé publique

Kim Statham, directrice de la foresterie urbaine de la municipalité, souligne que la ville manque déjà de grands arbres. Elle confirme les bienfaits de la canopée pour la santé urbaine.

«Les plus grands arbres sains de Toronto comptent parmi les actifs les plus précieux de la forêt urbaine de la Ville, procurant des bienfaits écologiques, sociaux, culturels et de santé publique à une échelle qu’aucun arbre plus petit ne peut égaler.»

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«Seulement environ 2% des arbres de Toronto dépassent 61 cm de diamètre, mais ils procurent des bienfaits écologiques majeurs. Une répartition idéale des classes d’âge dans une forêt urbaine en santé compterait 10% des arbres de Toronto dans cette catégorie.»

Les bienfaits écosystémiques annuels attribués à ces arbres sont estimés à 55 millions $, dont 37,9 millions $ liés à l’élimination de certains polluants atmosphérique, 8,3 millions $ en économies d’énergie, 4,8 millions $ en ruissellement pluvial évité, et 4 millions $ liés à la séquestration du carbone, précise Kim Statham.

Près de 88 000 arbres sur des propriétés privées à Toronto sont des arbres «distinctifs». (Certaines municipalités comme Gatineau ou Montréal parlent d’arbres «remarquables».)

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88 000 arbres «distinctifs» sur des propriétés privées. Photo: Ville de Toronto

Amende de 100 000 $

Cette nouvelle catégorie de protection de la forêt urbaine s’inscrit dans la première phase d’un processus de mise à jour de la réglementation.

«Nous révisons actuellement les lignes directrices sur les recommandations d’amendes afin de tenir compte des bienfaits écologiques perdus et d’évaluer la valeur du projet immobilier qui a mené à l’abattage d’un arbre», explique Nicholas Trevisan de la Ville de Toronto.

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L’amende maximale pour l’abattage non autorisé d’un arbre est actuellement de 100 000 $ par arbre. L’amende moyenne imposée par les tribunaux entre 2021 et 2024 s’élevait à 3 700 $. La plus élevée jamais payée s’élevait à 30 000 $.

«Il est temps de prendre plus au sérieux la protection de ces grands arbres», conclut la professeure en foresterie Danijela Puric-Mladenovic.

«Je pense qu’il s’agit de bien plus qu’une simple nouvelle catégorie réglementaire. Cela reconnaît que les grands arbres matures sont des éléments distinctifs de notre paysage urbain et qu’une fois perdus, on ne peut simplement pas les remplacer.»

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