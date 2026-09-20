Les grands arbres mieux protégés à Toronto

La Ville de Toronto vient de promulguer une nouvelle catégorie d’arbres pour mieux protéger la forêt urbaine: les arbres «distinctifs».

Depuis le 1er septembre, les arbres mesurant plus de 61 centimètres de diamètre situés sur des propriétés privées à Toronto bénéficient d’une protection renforcée.

«La nouvelle catégorie d’arbres distinctifs dans la réglementation municipale donne plus de pouvoir ou d’autorité au personnel municipal de refuser un permis d’abattage pour éliminer un arbre distinctif», résume Nicholas Trevisan, un gestionnaire de la protection des arbres et révision du plan d’urbanisme à la Ville de Toronto.

Kim Statham, directrice de la foresterie urbaine à la Ville de Toronto, précise que «les arbres abattus sans autorisation à compter du 1er septembre 2026 sont désormais soumis à un ratio de compensation basé sur le diamètre».

15 petits arbres pour remplacer un grand

Ainsi, un arbre de 61 cm abattu sans autorisation devra à présent être remplacé par 9 arbres. Un arbre de 100 cm (environ 50 ans) sera soumis à un ratio de remplacement de 15 pour 1.