Les francophones épargnés par l’abolition des conseillers scolaires

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Paul Calandra, qui prépare une réforme de la gouvernance scolaire, prévoit d’épargner les postes de conseillers scolaires francophones.

Les francophones et les catholiques de l’Ontario ne seront pas touchés dans le cadre de la réforme en éducation, contrairement aux 31 conseils scolaires anglophones publics, a confirmé une porte-parole du ministre au Droit, la semaine dernière.

Le ministre Paul Calandra étudie depuis plusieurs semaines la possibilité d’éliminer les postes de conseillers scolaires, démocratiquement élus en Ontario. Il s’est donné jusqu’à la fin de cette année pour accomplir cette refonte historique du système éducatif.

Même s’il a toujours indiqué ne pas vouloir brimer les droits constitutionnels des francophones et catholiques, protégés par la Charte canadienne, il n’avait jusqu’ici pas fermé la porte à l’élimination des postes de conseillers scolaires dans ces communautés.

Dans une entrevue avec Global News, diffusée le 10 septembre, il a fait savoir que l’éducation publique anglophone n’a pas de telles protections constitutionnelles, et qu’il aurait donc la voie libre pour abolir ces postes de conseillers scolaires.