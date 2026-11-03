Les fonctionnaires d’Ottawa-Gatineau ne veulent pas vivre dans deux fuseaux horaires

L’emploi du temps des fonctionnaires d’Ottawa-Gatineau sera complètement déréglé si le Québec et l’Ontario ne vivent plus sur le même fuseau horaire. Un syndicat s’inquiète et appelle les provinces à synchroniser leurs horloges.

«Il faut que les décideurs pensent aux réalités des familles, pas qu’ils rendent leur vie encore plus compliquée», lance la présidente nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Sharon DeSousa.

L’un de ces décideurs, le gouvernement du Québec, a annoncé la semaine dernière son intention de mettre fin aux changements d’heure.

Son voisin, l’Ontario, a déjà adopté une loi à cet effet il y a six ans, mais elle n’entrera en vigueur que si le Québec et l’État de New York s’engagent tous les deux à abolir cette pratique.

«Maux de tête»

Dans la région d’Ottawa-Gatineau, où de nombreux fonctionnaires fédéraux habitent d’un côté de la rivière des Outaouais et travaillent de l’autre, une différence de fuseau horaire «risque de causer bien des maux de tête», prévient Mme DeSousa.