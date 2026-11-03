Les fonctionnaires d’Ottawa-Gatineau ne veulent pas vivre dans deux fuseaux horaires

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Les fuseaux horaires au Canada. Depuis le 1er novembre, la Saskatchewan devrait être en jaune: à la même heure que l'Alberta. Le Québec pourrait se séparer de l'Ontario l'an prochain. Carte: gouvernement fédéral
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Publié 03/11/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

L’emploi du temps des fonctionnaires d’Ottawa-Gatineau sera complètement déréglé si le Québec et l’Ontario ne vivent plus sur le même fuseau horaire. Un syndicat s’inquiète et appelle les provinces à synchroniser leurs horloges.

«Il faut que les décideurs pensent aux réalités des familles, pas qu’ils rendent leur vie encore plus compliquée», lance la présidente nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Sharon DeSousa.

L’un de ces décideurs, le gouvernement du Québec, a annoncé la semaine dernière son intention de mettre fin aux changements d’heure.

Son voisin, l’Ontario, a déjà adopté une loi à cet effet il y a six ans, mais elle n’entrera en vigueur que si le Québec et l’État de New York s’engagent tous les deux à abolir cette pratique.

«Maux de tête»

Dans la région d’Ottawa-Gatineau, où de nombreux fonctionnaires fédéraux habitent d’un côté de la rivière des Outaouais et travaillent de l’autre, une différence de fuseau horaire «risque de causer bien des maux de tête», prévient Mme DeSousa.

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Marie-France Lalonde
Marie-France Lalonde.

Il faut s’imaginer un Gatinois, par exemple, qui doit aller chercher les enfants à la garderie au Québec, après une journée de travail passée à Ottawa sur un fuseau horaire décalé d’une heure.

«L’impact familial, ici, est énorme. Donc, il faut s’arrimer avec le Québec, il va falloir prendre une décision», remarque la députée fédérale d’Orléans, Marie-France Lalonde, qui fait de l’abolition du changement d’heure son cheval de bataille depuis plusieurs années.

«C’est vraiment pas facile de gérer deux horaires», reconnaît aussi la députée fédérale du Pontiac, Sophie Chatel.

«Tu te retrouves dans un fuseau horaire le matin, mais le midi, tu es dans un autre fuseau horaire et tu reviens le soir dans un autre fuseau horaire», ajoute celle qui est habituée aux déplacements entre les deux provinces.

«C’est pas à l’avantage des gens de l’Outaouais, ça, c’est sûr et certain. Ça va être très difficile à coordonner», affirme Mme Chatel, appelant les provinces à bien étudier la question avant de prendre une décision.

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Des milliards de dollars

Paul St-Pierre Plamondon semble bien décidé à aller de l’avant. La semaine dernière, il a indiqué que les Québécois ont vécu cette année leur dernier changement d’heure.

Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, dit comprendre les impacts potentiels pour la région de la capitale fédérale, mais son gouvernement tient mordicus à un engagement de l’État de New York.

«Je comprends parfaitement les répercussions que vous soulevez, comme à Hull et à Gatineau — tout comme pour ceux qui travaillent à Ottawa, et vice versa», a-t-il souligné lorsque questionné par Le Droit à ce sujet, la semaine dernière.

Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario.
Peter Bethlenfalvy.

«Mais des milliards de dollars transitent par les marchés financiers; il ne s’agit donc pas d’une question que l’on peut régler par un simple changement rapide», a-t-il noté.

N’empêche, l’Ontario «est capable de s’adapter» aux fuseaux horaires des marchés boursiers asiatiques et européens, fait remarquer la députée fédérale Marie-France Lalonde.

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Et puis, «on n’a pas besoin d’une autre raison de dépendre des États-Unis sur une question qui affecte nos vies», affirme la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard.

«Alors que de plus en plus de juridictions abandonnent les changements d’heure saisonniers, il est important que l’Ontario et le Québec collaborent afin d’éviter de créer une confusion inutile pour les personnes qui vivent et travaillent dans notre région», a déclaré la députée libérale en déposant une motion appelant à la collaboration.

Québec et Toronto ont tous les deux évoqué la semaine dernière une intention de travailler ensemble dans ce dossier.

Adaptation au Manitoba

La députée fédérale Marie-France Lalonde ajoute que le gouvernement de l’Ontario s’est arrimé dans certaines régions du nord-ouest de la province avec le Manitoba, qui a récemment abandonné le changement d’heure.

«Si le premier ministre de l’Ontario le fait pour certaines parties de l’Ontario, qu’en est-il de nous, ici, à Ottawa?».

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– Avec Lise Denis, Le Droit.

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