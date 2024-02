La demi-heure de gloire de Terre-Neuve

Et le Labrador? Cette région étant située plus à l’ouest que l’île de Terre-Neuve, elle observe le même fuseau horaire que les provinces maritimes, «l’heure normale de l’Atlantique» (HNA). Sauf, comme on l’a dit, une petite région du Sud-Est qui, elle, est synchronisée avec l’heure de l’île de Terre-Neuve.

De multiples espaces-temps

Pour ajouter un peu de piquant à tout ça, il faut rappeler que l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, près de la côte Sud de Terre-Neuve, est quant à lui dans le fuseau UTC-3, soit une demi-heure de plus que l’île de Terre-Neuve, une heure de plus que les provinces maritimes et la grande partie du Labrador.

Ainsi, lorsqu’il est 14h à Saint-Jean de Terre-Neuve, les horloges indiquent 13h30 à Moncton, Halifax, Havre aux Maisons et Labrador City, et 14h30 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Passionnant non?

Terre-Neuve n’est pas le seul endroit au monde à évoluer dans un fuseau horaire avec un décalage d’une demi-heure.

Par exemple, l’Inde a choisi un fuseau de 5,5 heures à l’Est du méridien 0. Téhéran, en Iran, et Kaboul, en Afghanistan, sont respectivement à 3,5 et 4,5 heures à l’est de l’UTC ±0.