Les femmes avec plus de testostérone réalisent de meilleures performances sportives?

Les chercheurs américains qui s’étaient intéressés à l’impact du sexe sur la performance en 2024 soulignaient eux aussi que plusieurs facteurs physiologiques influencent la façon dont les muscles réagissent à l’activité physique.

De plus, des facteurs socioculturels peuvent limiter les possibilités d’entraînement et de compétition et donc, avoir un impact sur les performances féminines. C’est d’ailleurs en partie ce qui explique que les performances des femmes se soient améliorées plus rapidement que celles des hommes dans les 100 dernières années, au fur et à mesure que les barrières à la pratique diminuaient pour elles.