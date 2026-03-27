Les chutes et la communauté de Niagara Falls menacées par le surtourisme?

Le documentaire Niagara Inc., diffusé le 28 mars à 22h30 à Doc Humanité à la télévision de Radio-Canada et disponible sur TOU.TV tout de suite après, propose une plongée édifiante au cœur d’une attraction touristique mythique pourtant méconnue: les chutes du Niagara.

Le reportage, animé par le journaliste Frédéric Choinière et réalisé par la boîte de production torontoise Moi & Dave, vise à présenter les enjeux qui touchent à ce site naturel hors du commun, entre cœur économique et environnemental et surtourisme.

Accompagné d’un groupe de touristes, Frédéric Choinière découvre les chutes et leurs attractions, mais aussi la ville de Niagara Falls et ses résidents.

Voyage de groupe

Le documentaire alterne entre interviews d’experts et témoignages de Frédéric Choinière au sein d’un groupe de touristes.

«Nous avons choisi de construire le dispositif du film autour d’un voyage de groupe afin de capter au plus près l’expérience touristique telle qu’elle est réellement vécue par plusieurs visiteurs à Niagara Falls», indique Thalia D’Aragon-Giguère, productrice du documentaire, à l-express.ca.