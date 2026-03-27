Les chutes et la communauté de Niagara Falls menacées par le surtourisme?

Niagara Inc., Moi & Dave
Les chutes et la communauté de Niagara sont-elles menacées par le surtourisme? Photo: cliftonhill.com
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Publié 27/03/2026 par Anna Vigne

Le documentaire Niagara Inc., diffusé le 28 mars à 22h30 à Doc Humanité à la télévision de Radio-Canada et disponible sur TOU.TV tout de suite après, propose une plongée édifiante au cœur d’une attraction touristique mythique pourtant méconnue: les chutes du Niagara.

Le reportage, animé par le journaliste Frédéric Choinière et réalisé par la boîte de production torontoise Moi & Dave, vise à présenter les enjeux qui touchent à ce site naturel hors du commun, entre cœur économique et environnemental et surtourisme.

Accompagné d’un groupe de touristes, Frédéric Choinière découvre les chutes et leurs attractions, mais aussi la ville de Niagara Falls et ses résidents.

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L’affiche du documentaire Niagara Inc., de la boîte de production torontoise Moi & Dave.
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Des touristes photographiés par Frédéric Choinière devant les chutes.

Voyage de groupe

Le documentaire alterne entre interviews d’experts et témoignages de Frédéric Choinière au sein d’un groupe de touristes.

«Nous avons choisi de construire le dispositif du film autour d’un voyage de groupe afin de capter au plus près l’expérience touristique telle qu’elle est réellement vécue par plusieurs visiteurs à Niagara Falls», indique Thalia D’Aragon-Giguère, productrice du documentaire, à l-express.ca.

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«Ce cadre nous permettait d’observer, de l’intérieur, les dynamiques propres au tourisme.»

«La posture du journaliste Frédéric Choinière, à la fois animateur, observateur et participant, nous a permis d’aborder la destination à travers différentes lentilles, en reliant le vécu des touristes à celui des résidents de manière à susciter une réflexion plus large sur notre manière de consommer les lieux que nous visitons.»

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Frédéric Choinière avec des touristes aux chutes.

Le sens profond de l’expérience

La consommation des sites touristiques, en particulier naturels, est au cœur des thèmes explorés par Niagara Inc.

«Niagara Falls est un exemple de tourisme de masse où on semble miser davantage sur l’efficacité de la visite que sur le sens profond de l’expérience vécue.»

«La manière dont le tourisme s’y est développé nous laisse croire que la nature, à elle seule, ne suffit plus à capter l’attention des visiteurs, et c’est pourquoi elle est aujourd’hui entourée d’attractions artificielles.»

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«Cela soulève un questionnement plus large sur notre manière de consommer les lieux touristiques.»

«Au-delà du simple égoportrait, quel est notre véritable rapport à ces espaces? Est-ce qu’on prend le temps de s’intéresser à l’histoire, à la culture et aux communautés qui y vivent? Malheureusement, je pense que trop souvent, la réponse est non.»

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Le quartier Clifton Hill: manèges et maisons hantées. Photo: cliftonhill.com

Clifton Hill

Pour évoquer la perte d’authenticité du site, le documentaire se penche sur le vécu d’une communauté souvent écrasée par la popularité du lieu: les habitants de Niagara Falls.

«En discutant avec les résidents, on comprend rapidement que la zone touristique, souvent centrée autour de Clifton Hill, est presque complètement déconnectée de leur quotidien.»

«Ce n’est pas un espace qu’ils fréquentent beaucoup. S’ils reconnaissent l’apport économique du tourisme pour leur ville, certains nous ont affirmé qu’ils évitent le centre touristique autant que possible.»

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Frédéric Choinière visitant la banque alimentaire de la région de Niagara-on-the-Lake.

Las Vegas du Nord

«D’autres nous ont confié avoir trouvé un petit havre de paix à l’extérieur de Niagara Falls, mais craignent qu’avec la volonté des décideurs d’attirer toujours plus de visiteurs, le tourisme ne déborde dans ces municipalités environnantes, qui n’ont pas les mêmes infrastructures pour accueillir un tel afflux de visiteurs.»

En effet, la dynamique du surtourisme continue d’y battre son plein, sans réel ralentissement en vue. Le gouvernement ontarien prévoit de faire du lieu un «Las Vegas du Nord» avec plus de casinos, d’hôtels et d’attraction.

Un plan soutenu par des investissements de 14 millions $ par an qui pourraient bientôt doubler.

Face à ce cap discutable, le documentaire pose une question: Niagara Falls est‑il un modèle de réussite touristique ou un lieu dénaturé par son propre succès? Selon la productrice, la réponse dépend de l’angle choisi.

Le casino de l'hôtel Fallsview à Niagara Falls.
L’hôtel Fallsview et son casino, près des chutes du Niagara. Photo: fallsviewcasinoresort.com

Ça fonctionne, mais…

«D’un point de vue strictement touristique, les experts considèrent souvent Niagara Falls comme un modèle de tourisme de masse, où les mécanismes mis en place fonctionnent, ce qui constitue une forme de réussite.»

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«C’est plutôt au niveau de ce que l’on retire de cette expérience touristique que le succès de la destination peut être questionné.»

«Si les visiteurs viennent surtout pour les attractions touristiques et non pour les chutes elles-mêmes, je pense qu’il est juste de se demander si le lieu n’a pas été en partie dénaturé par une industrie qui semble valoriser davantage le luxe, les casinos, la consommation et l’abondance.»

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Frédéric Choinière avec un résident de Niagara-on-the-Lake.

Étude de cas

Le documentaire alterne donc entre immersion, fascination et regard critique, jusqu’à la désillusion parfois.

Et on vise à dépasser le site des chutes. «Niagara Falls sert ici d’étude de cas», précise la productrice, «mais la réflexion s’étend à toutes les destinations transformées par le surtourisme.»

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