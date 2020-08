Les appels d’offres sont lancés pour le prolongement du métro

Deux appels d’offres seront lancés dans les prochains jours en vue du prolongement du métro à Scarborough et du prolongement de la ligne de transport léger sur rail Eglinton Crosstown vers l’Ouest.

Deux autres projets font partie de ce plan municipal-provincial-fédéral d’expansion du transport en commun à Toronto: la «ligne Ontario» du Centre des Sciences au Parc des Expositions, en passant par les stations Pape et le centre-ville, ainsi que le prolongement vers le nord de la ligne Yonge après la station Finch.

«Notre gouvernement franchit une nouvelle étape importante dans la construction de trois stations de conception améliorée à Scarborough, pour offrir à la collectivité locale la ligne de métro qu’elle attend depuis plus de 30 ans», a déclaré le premier ministre Ford.

Dans l’Ouest, on veut «une ligne souterraine de transport en commun moderne et rapide pour relier les gens de Toronto et de Mississauga à l’un des plus grands centres d’emploi au pays».

Afin d’accélérer les travaux, le creusement des tunnels commencera avant que des contrats ne soient mis en place pour le reste des opérations nécessaires.