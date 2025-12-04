Les aliments ne connaissent pas de frontières

Issus de la cueillette, de la chasse ou de l’agriculture, les aliments sont devenus, au fil des siècles, une source de créativité. Voilà ce que Évelyne Ferron et Jordanne Maynard démontrent avec brio dans l’album Histoires d’aliments voyageurs.

Nos ancêtres de la Préhistoire, l’homme de Néandertal et Homo Sapiens, mangeaient-ils des fruits de mer? Dans des grottes d’Asie et d’Europe, les archéologues ont découvert de très anciens restes de repas «contenant des coquillages et écailles provenant de divers mollusques et crustacés, comme les palourdes, les crabes, les crevettes et les moules!»

Restaurants à Pompéi

Il y a près de 2000 ans, la ville de Pompéi a été ensevelie par les cendres lors de l’éruption d’un volcan. Les archéologues ayant fouillé les vestiges ont découvert des restaurants, et ont appris que les gens y mangeaient du canard autant que de la viande de chèvre et même de la girafe. «Certains des aliments consommés provenaient d’aussi loin que l’Afrique!»

L’une des plus anciennes céréales semées et récoltées est l’orge. Ce sont les Égyptiens de l’époque des pharaons qui ont le plus cultivé et cuisiné cet aliment. Ils en faisaient de la farine, puis confectionnaient des gâteaux dont la forme ressemblait étrangement à celle des grandes pyramides.

«D’ailleurs, le mot pyramide vient du grec ancien et signifie gâteau.»