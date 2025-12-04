Les aliments ne connaissent pas de frontières

Évelyne Ferron et par Jordanne Maynard, Histoires d’aliments voyageurs, album, Montréal, Éditions Fides, collection Civilisations, 2025, 48 pages, 24,95 $.
Publié 04/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Issus de la cueillette, de la chasse ou de l’agriculture, les aliments sont devenus, au fil des siècles, une source de créativité. Voilà ce que Évelyne Ferron et Jordanne Maynard démontrent avec brio dans l’album Histoires d’aliments voyageurs.

Nos ancêtres de la Préhistoire, l’homme de Néandertal et Homo Sapiens, mangeaient-ils des fruits de mer? Dans des grottes d’Asie et d’Europe, les archéologues ont découvert de très anciens restes de repas «contenant des coquillages et écailles provenant de divers mollusques et crustacés, comme les palourdes, les crabes, les crevettes et les moules!»

Restaurants à Pompéi

Il y a près de 2000 ans, la ville de Pompéi a été ensevelie par les cendres lors de l’éruption d’un volcan. Les archéologues ayant fouillé les vestiges ont découvert des restaurants, et ont appris que les gens y mangeaient du canard autant que de la viande de chèvre et même de la girafe. «Certains des aliments consommés provenaient d’aussi loin que l’Afrique!»

L’une des plus anciennes céréales semées et récoltées est l’orge. Ce sont les Égyptiens de l’époque des pharaons qui ont le plus cultivé et cuisiné cet aliment. Ils en faisaient de la farine, puis confectionnaient des gâteaux dont la forme ressemblait étrangement à celle des grandes pyramides.

«D’ailleurs, le mot pyramide vient du grec ancien et signifie gâteau.»

Aliments d’Asie

Le riz a beaucoup voyagé. Il est si important que certains peuples vouent un culte à la déesse associée à cette céréale, Dewi Sri. «À Bali, des agriculteurs lui réservent encore aujourd’hui un petit espace sacré dans leurs champs pour qu’elle protège les cultures.»

Le pois chiche fait partie de la famille des légumineuses et est cuisiné depuis des millénaires. Les premières traces de sa consommation ont été découvertes dans le nord de la Syrie, il y a plus de 8000 ans. «Un des plus anciens plats connus faits à base de cette légumineuse est le houmous, un mot qui veut simplement dire pois chiche en langue arabe.»

L’ancêtre de la pizza

C’est au Moyen Âge, il y a plus de 1000 ans, qu’on a commencé à la cultiver la canne à sucre pour une production en grande quantité, ce qui nécessitait une main-d’œuvre importante. «C’est malheureusement l’une des raisons pour lesquelles les colons ont exploité plusieurs populations en les soumettant à l’esclavage.»

On retrouve la tomate depuis plus de 900 ans dans des pays comme le Mexique ou le Guatemala.

Elle fut introduite beaucoup plus tard en Europe, notamment en Italie vers 1540. «C’est au 18e siècle, dans la ville de Naples, qu’on a eu la bonne idée de garnir un pain plat d’une sauce tomate appelée marinara, l’ancêtre de la célèbre pizza napolitaine.»

Du chocolat aux Corn Flakes

En Amérique centrale, les Aztèques réduisaient les fèves de cacao en poudre, puis y ajoutaient de l’eau chaude et du piment.

Les premiers chocolats chauds n’étaient pas sucrés, mais très amers et épicés. C’est environ 400 ans passés que des religieuses espagnoles ont eu la bonne idée de mélanger le sirop de cacao noir avec du sucre et de la crème, ce qui deviendra une boisson très populaire.

En 1894, John Harvey Kellogg a fait bouillir du maïs, puis a oublié le mélange qui a refroidi. Cela a donné une pâte un peu étrange pouvant s’émietter une fois aplatie. Il suffisait ensuite de faire griller le tout pour obtenir des flocons de céréales. «Les Corn Flakes ont donc été inventées… un peu par accident.»

Au fil de ces pages, nous découvrons que les aliments que nous consommons aujourd’hui ont tous quelque chose à raconter.

