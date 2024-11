L’eau au Canada est-elle bien gérée?

L’agriculteur regrette que les administrations provinciales ou municipales n’accordent pas assez d’attention à la conservation de l’eau. «Elles s’intéressent davantage à l’eau en tant que ressource, ce qui signifie qu’il faut l’utiliser d’une manière ou d’une autre.»

«Si l’UNF a une politique en matière d’irrigation et de préservation des milieux humides, ce n’est pas le point de vue le plus répandu. […] C’est donc une bataille difficile que de sensibiliser le grand public et les ordres de gouvernement.»

La Saskatchewan ne dispose pas à ses yeux d’une politique de gestion de l’eau complète et appropriée. «Les politiques qu’ils envisagent et qu’ils mettent en œuvre n’impliquent pas toujours des évaluations environnementales», regrette-t-il.

Une gestion «très divisée»

Pour le responsable des politiques canadiennes à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Maxime Hayet, les industries et les municipalités doivent travailler «comme partenaires et pas seulement comme adversaires», afin de réduire leur consommation en eau.

«Cette ressource va devenir de plus en plus rare et donc chère, donc il faut qu’on se prépare à ça», alerte-t-il.