Le Canada se dote d’une Agence pour l’eau

Dès l’automne prochain, l’Agence canadienne de l’eau ouvrira ses portes à Winnipeg. En coulisse, les pièces s’imbriquent pour permettre à cette agence de remplir pleinement son rôle dans la gestion de l’eau.

Pour que l’Agence canadienne de l’eau puisse devenir une agence autonome et indépendante, le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, doit tout d’abord être adopté. Et c’est en voie d’être le cas, comme le confirme Terry Duguid, député fédéral libéral pour Winnipeg-Sud et conseiller spécial de l’eau.

Indépendante du ministère

«L’Agence canadienne de l’eau existe en tant que direction générale au sein d’Environnement et Changement climatique Canada. Cet énoncé devrait donc être achevé et passer par le processus parlementaire. Ce sera donc officiel dans les prochaines semaines.»

Pour autant, du travail est déjà à l’œuvre pour l’officialisation à l’automne prochain. En effet, sur les 215 membres du personnel nécessaire, près de la moitié a déjà été embauchée. Les locaux se trouveront au centre-ville avec Environnement et Changement climatique Canada.

Le Manitoba, un microcosme

C’est une grande fierté pour Terry Duguid d’avoir une telle agence à l’extérieur de la capitale nationale.