Le yoga a le vent en poupe dans les écoles torontoises

Que cela soit pour gérer le stress, pour aider à s’endormir, pour faire des étirements ou pour de la relaxation avant ou après la pratique d’un jeu ou d’un sport, le yoga est de plus en plus en vogue dans les salles de classe ontariennes en général et torontoises en particulier. Et pour cause, les bienfaits de cette discipline sur les élèves de tous âges ne sont plus à démontrer.

Le yoga est l’une des pratiques qui a connu le plus d’essor dans le monde durant ces dernières années. Plus que cela, il est de plus en plus conseillé d’intégrer le yoga dans les programmes scolaires, et ce dès le plus jeune âge.

Validé par le ministère

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario semble avoir compris la plus-value de la pratique du yoga chez les enfants depuis une belle lurette.

«Les activités sportives et ludiques devraient comporter une bonne combinaison d’activités individuelles, en petits groupes et récréatives, y compris des exercices de mise en forme et des exercices visant la réduction du stress telles que des techniques simples de yoga», peut-on lire dans son programme-cadre de l’éducation physique et santé (9e-12e années) datant de 2015, dans lequel le yoga est évoqué 16 fois.

Écoles secondaires catholiques

Ces recommandations ont trouvé écho au sein des conseils scolaires, à l’instar du Conseil scolaire catholique MonAvenir.