Le yoga chaud, mieux que le yoga tout court?

Un avantage

Pour ce qui est du cardio, une étude publiée en 2018 n’a pas démontré qu’il y avait un avantage marqué à la pratique du yoga dans une pièce chauffée. On a entre autres mesuré la dilatation des vaisseaux sanguins pour évaluer la fonction endothéliale, un indicateur de santé cardiovasculaire.

Les auteurs en concluent que l’amélioration, si elle est réelle, est due à l’activité plutôt qu’à la chaleur. L’étude laisse toutefois supposer qu’il pourrait y avoir un avantage pour ce qui est de la perte de poids: on y constate une diminution légèrement supérieure du taux de gras corporel chez les pratiquants du yoga chaud.

Des risques

Par ailleurs, plusieurs reportages ont déjà mis en garde contre la pratique du yoga chaud, invoquant des risques de coups de chaleur ou de blessures aux articulations et aux muscles si l’on dépasse ses limites. Les risques d’infections sont aussi plus élevés: une salle chaude et humide est propice à la croissance bactérienne.