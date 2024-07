Le Well de Toronto: trait d’union entre le passé et l’avenir

Aujourd’hui, c’est le Toronto Star qui occupe une partie du complexe. C’est sur sa bannière que j’ai appris, en sortant du Well, que Joe Biden venait d’abandonner la course à la présidence!

La grande verrière

À mi-chemin entre le centre commercial traditionnel et le marché, le Well est à aires ouvertes et permet de communiquer facilement avec l’extérieur. Cela permet aussi au vent de s’engouffrer à l’intérieur.

Heureusement, il y a une grande verrière pour protéger les passants de la pluie et de la neige. Si celle-ci n’est pas unique, c’est par contre la plus grande.

On remarque également que les revêtements extérieurs des différentes sections varient et que des panneaux de céramique blanche vernissée font face à des façades en brique.

Au lieu d’avoir été conçu de façon uniforme et homogène, le Well présente une multitude de matériaux et de traitements. Il cherche à offrir une diversité visuelle comparable à celle d’une rue mêlant différents styles et matériaux.