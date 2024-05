La signalisation du Sentier partagé saccagée et couverte de graffitis

Finalement inauguré en 2011, le sentier partagé proposait un parcours d’environ six kilomètres et demi, annoncé grâce à de grands panneaux bilingues aux différents points d’accès et balisé d’une douzaine de panneaux d’interprétation retraçant l’histoire et le développement de la rivière.

Parmi les thèmes abordés, on retrouve les villages Huron-Wendat, les marais, les routes et les chemins de fer qui traversent la Humber, la navigation fluviale, la famille Rousseaux et la naissance de Toronto ou encore la naissance du Toronto français.

Une situation déplorable

Malheureusement, une douzaine d’années plus tard, il n’en reste plus grand chose. La plupart des panneaux d’interprétation ont été vandalisés ou ont disparus. Il demeure toutefois les grands panneaux d’introduction et d’orientation montrant l’ensemble du parcours, situés aux points d’accès, bien que certains soient endommagés.

De plus, le parcours a longtemps fait partie des Discovery Walks de la Ville de Toronto, remplacés par les Discovery Tours dans le site web mais pas encore partout. On y trouvait une carte que l’on pouvait imprimer. Celle-ci offrait plusieurs parcours et permettait de retrouver les différents panneaux d’interprétation qui sont numérotés.

La carte a été retirée, remplacée par celle d’une balade plus courte. Peut-être, en lien avec l’état du Sentier dont la ville ne peut plus en toute conscience faire la promotion.